【本報訊】閹割香港選舉制度的《2021年完善選舉制度（綜合修訂）條例草案》，昨於建制派支持下交立法會迅速完成首讀及二讀，政制及內地事務局長曾國衞在宣讀法案再次力撐中央出手修改選舉制度，是「合憲合法、有理有據、出師有名、擲地有聲」，建制派未審議已預告將於5月底前通過。

在政務司長張建宗、財政司長陳茂波以及多名局長陪同下，曾國衞在立法會大會宣讀法案。曾國衞指，過去幾年一國兩制受到嚴重衝擊，聲稱有反中亂港勢力勾結外部勢力干預香港事務，在議會內癱瘓議會、議會外為暴力撐腰、以「攬炒」為目標奪權，為解決相關的問題中央政府出手「完善」選舉制度，讓特區重回正軌。

料需每日開會

曾發言時未有詳細列出具體的選舉改革方式。今次修例前未有諮詢香港市民的意見，曾卻稱政府要爭取社會和市民支持，會向大眾解說，包括印製宣傳單介紹立法重點、設立網站等。

立會隨即火速完成首選及二讀閹割香港選舉制度的條例草案後，一眾建制派立即在會議廳外為改制護航。

建制派「班長」、委員會主席廖長江表示，審議時間緊迫，料未來需每日開會討論，期望相關法案修訂工作能在5月中完成，並在5月底在立法會大會三讀通過，盡快着手選舉籌備工作。不過，熱血公民議員鄭松泰則在facebook發帖，上載厚叠叠的修例草案，質疑能否趕在一個月內審議通過。