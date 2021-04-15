「港版國安法」去年7月生效，今日（15日）首次舉行「全民國家安全教育日」，5間紀律部隊訓練學院均有舉行開放日。其中位於黃竹坑的警察學院，安排警員首次公開表演中式步操，而步操口令則由英文改為廣東話，如「正步走」、「向前看」及「掛槍」等。警務處處長鄧炳強到場視察後見記者時指，在國安教育日使用中式步操，是恰當及向國家致敬。鄧又不點名批評《蘋果日報》報道炒作及誤導，聲言「外部勢力」正透過其在港代理人，將反中思想潛移默化到香港人身上，以引起社會仇恨。

《蘋果日報》總編輯羅偉光表示，作為執法部門首長發表針對傳媒的言論，是典型推卸責任的說法，認為傳媒挑起所謂仇恨、分化，令人質疑是否要畫更多紅線，日後更嚴厲打壓傳媒。

護旗方隊以英式步操進場再轉中式步操

警察學院今日舉行開放日，並安排多個表演環節，包括警察樂隊演奏《捍衞香港》及《分列式進行曲》等，護旗方隊則在《歌唱祖國》演奏下，先以英式步操進場，再於中途轉為中式步操，並在《義勇軍進行曲》下升起國旗、區旗及警旗。

儀仗隊於升旗環節後進場，並向現場市民及警隊高層表演「鵝行鴨步」的中式步操，但步操口令則未有沿用普通話，改為以廣東話喊「立正」、「掛槍旋轉」、「提槍」、「槍放下」等口令，表演完畢後再由指令官高喊「香港警察，忠誠護國安，勇毅保家安」。

鄧炳強不點名批評壹傳媒創辦人黎智英及《蘋果日報》

警務處處長鄧炳強今日亦到場，冒雨觀賞步操表演，座位身旁兩側為保安局常任秘書長葉文娟，及警務處副處長（國家安全）劉賜蕙。在觀賞由衝鋒隊及飛虎隊，模擬追捕恐怖分子的反恐演習後，鄧再由警員陪同下，到多個攤位遊戲巡視，其間與前商經局局長、前港鐵主席馬時亨及其家人合照。

鄧炳強事後會見傳媒時，不點名批評目前身陷囹圄的壹傳媒創辦人黎智英，轄下的《蘋果日報》報道炒作、誤導及挑起事端，表示過去已發出逾130多封信澄清，又揚言不論任何人，只要危害國安就要付出代價。

他又指，雖然近日社會氣氛漸趨平靜，但形容「外部勢力」正蠢蠢欲動，透過其香港代理人危害國安，包括以媒體及不同界別，向市民潛移默化危害中國的思想，「用好多方法將反中思想植入香港人身上」。

斥有傳媒炒作社會議題挑起社會仇恨

鄧炳強就其「外部勢力」論解釋指，當政府正本清源、維護國安時，外部勢力的代理人則尋找社會議題，再經傳媒炒作後引起社會仇恨、分化，煽動年輕人進行暴力行為，包括攻擊警隊及政府部門，更對「維護正義」的執法人員，以及「講真說話」的人進行起底。

他續指，有部份媒體及界別以似是而非的民調，以及「訪問啲唔知咩人，咩X先生」，挑起事端、攻擊政府及警隊，認為正正就是2019年「黑暴」事件的手法，又指「好彩有《國安法》，好彩警隊嚴正執法」，才成功避免香港跌入「深淵」。

被問到未來會否向傳媒作拘捕行動，鄧炳強強調言論並非針對任何界別，重申任何人違反《國安法》都會調查到底，又澄清指自己所作言論並非指控，而是論述事實，又舉例其所指外部勢力包括美國。

稱警方無權DQ新選舉方案下的參選人

特首早前公佈的新選舉方案，新增「資格審查委員會」審查參選人，鄧炳強指，警方協助審查資格的工作，與駐港國安公署完全無關，而手法亦和「外國唔會有好大分別」，並會將結果提交至國安委及資審會，強調警方並無權力「DQ」參選人。他又指，審查工作是為了辦識潛在危害國安的人，但由於涉及行動細節，審查原則及方法，以至國安處的編制人數均不便透露。

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