疫情持續，「蘋果日報慈善基金」在可行的情況下繼續舉辦活動，供受惠個案（又稱暖流之友）參與。今次「蘋果日報慈善基金」關顧主任就與兩位肺癌的同路人一起外出，在海邊走一走，鬆一鬆，談一談，互訴近況及用藥心得，減下壓。作為倖存者，彼此加油續抗病。

疫情超過一年，影響了很多癌症病人的生活，除了覆診受影響外，癌症機構提供的小組活動均受到影響。最近疫情稍為放緩，「蘋果日報慈善基金」在可行的情況下繼續舉辦活動，供本基金的受惠個案（又稱暖流之友）參與，填補現有服務空隙。今次「蘋果日報慈善基金」關顧主任就在一個清涼的下午與兩位患肺癌的同路人一起外出，在海濱公園走一走，讓作為倖存者的青婆婆（暖流之友編號：C4501）及英嬸（暖流之友編號：C4347）鬆一鬆，談一談，互訴近況及彼此的服用標靶藥的心得，在一見如故下透過外出及分享減壓，彼此鼓勵繼續抗病。

青婆婆表示期待了活動已久，因可與病友及基金關顧主任重聚，又可在海濱公園步行。在疫情及行動不便之下，她表示大多在黃昏時間往家中附近的公園散步，保持活動能力，使自己心境開朗。她本身是肺癌第四期病人，曾耗盡積蓄及自己當時工作的薪金服用公立醫院提供的昂貴自費藥物。後來她出現抗藥性，幸好她符合關愛基金服用第三代標靶藥費的資格，故獲得資助。患癌後，最令她焦慮的是抗癌所需藥費是無底深潭，既昂貴又需長期服用直至離世，令她無法作出預算，今天不知明天事，惟有活在當下。不幸地，當時她的左眼又患上濕性黃斑病變，需要接受眼底注射治療挽救視力衰退，費用昂貴同樣需自費，幸得「蘋果日報慈善基金」資助藥費，得以保持視力，免受失明及貧困之苦。她也多謝基金關顧主任多次親身為她送上頗貴的癌症人士營養品，使她能吸取足夠營養及節省購買開支。

超過一年沒有見面的英嬸在活動中一見如故。她的丈夫及其中一位兒子已相繼離世，故她現時一個人居住，現只有依靠剩餘的兩名兒子供養。她表示平日會在家中附近的地方做運動，保持健康。由於最初她的肺腫瘤出現在肺部中間，故不能動手術切除，只能靠電療及化療進行治療。她在2017年開始得到「蘋果日報慈善基金」的資助服用自費化療藥及標靶藥。她表示因未符合關愛基金服用第三代標靶藥費的資格，故現主要服用由「蘋果日報慈善基金」資助的第二代標靶藥費。因她積蓄不多，故她最初得悉需自費購買昂貴藥物時，令她情緒低落。幸好得到「蘋果日報慈善基金」一直以來的資助，使她的生命添上光彩及重拾心情。她非常多謝基金關顧主任一直以來細心地跟進她的病況，對她說的話令她很放心及舒服，使她可以安心繼續用藥。

一伙兒在青衣海濱公園向左走，向右走，既到青衣碼頭欣賞藍巴勒海峽的海景，又到青衣西北公園觀賞汀九一帶的景色，歷時三小時，身心舒暢。大家均期待下次見面的機會。

見到她們在戶外深入的分享並互相勉勵，體現了活動重聚的意義及重要。期盼疫情快點過去，使活動能正常舉辦，參加者能再有外出及會面的機會。

「蘋果日報慈善基金」將繼續努力，為有需要人士服務。

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