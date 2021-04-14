【本報訊】職訓局青年書院女生陳彥霖離世八個月當天，一名青年被指在書院附近商場管有一把卡片型摺刀，被控在公眾地方管有攻擊性武器罪。案件昨開審，警員作供一時支吾以對、一時低頭沉思，更曾坦言「太耐，好難答到你」，令主控不禁厲聲喝斥「警員，你𠵱家作緊供㗎，大佬！」裁判官鍾明新即日裁決，指當日將軍澳並無事情發生，亦沒證據顯示被告曾參與示威活動，無法斷定被告管有卡片刀必然用作非法用途，裁定他罪脫。被告脫罪後輕鬆笑言「放下心頭大石」。

被告脫藏武器罪

警員李梓陽供稱，去年5月22日在將軍澳彩明商場發現被告梁竣傑（19歲）手按褲袋，上前截查搜出涉案卡片刀。辯方指，當日被告展示參加童軍照片，並解釋卡片刀用途，但李沒聽解釋。李否認，稱他當時要求被告提供證明，並給他五分鐘時間找其他人證明身份。辯方質疑李拘捕至帶被告上警車僅歷時一分鐘，何來五分鐘，李解釋可能手錶與被告手機時間有差距。

其後警員張展宏（圖）作供，辯方質疑他書面供詞稱拍了六張照片，但控方只提供五張，張稱記不起。辯方又指呈堂文件不見被告簽署的搜屋同意書，張稱可能記載在警員記事冊內，但翻閱後卻找不到有關記載，僅稱「唔記得，答唔到你，唔知去咗邊」。

控方要求張澄清照片數目，但張支吾以對，稱「相片簿唔係我整，太耐，好難答到你」。控方又追問搜屋同意書，張稱「可能其他同事記事冊有寫；點解冇呈堂，答唔到」。

被告自辯透露中一起加入童軍，卡片刀為多年前購入，用作露營用途。辯方呈上被告案發當日的通訊紀錄，指被告曾要求一位童軍同學傳來他穿童軍制服的相片，但警員仍不相信。

鍾官裁決指李不記得案發細節，未能對被告作準確觀察。被告對最後一次使用卡片刀的情景，一時說露營、一時說切生果，雖然前後矛盾，但不能排除說法是事實，整體沒證據顯示被告參與示威，裁定罪脫。

案件編號：KTCC2144/20