今日（15日）是《國安法》實施後首個「國家安全教育日」，香港教育工作者聯會黃楚標中學安排多項活動，包括在早會時舉行升旗禮及播出學生支持《國安法》的「心聲」片段。校長許振隆向學生指，《國安法》成立後社會安定，又稱學生需要了解《國安法》背後的精神。有學生稱近日「不停了解」後對國家安全有更深認識，但被問到了解了甚麼，則只以笑聲回應。

黃楚標中學今早8時許舉行升旗禮，禮堂內掛上紅底黃字、寫有「以國為榮 為國爭光」的橫幅。儀式開始前有老師要求在禮堂列隊的學生除下外套，以保持整齊一致。校長許振隆向學生指，自去年6月30日通過「港區國安法」後，可以見到社會安定，學生應明白守法就有如在校要遵守「家規」，而年輕人應對社會、對國家有承擔，裝備自己，以為國爭光。

播學生片段撐《國安法》 稱中央有諮詢各界意見

早會上播放一段影片，片中先有一名學生解說《國安法》的目的在於「恢復社會秩序，重拾大家對香港嘅信心，讓生活重回正軌」；之後有多名學生表示支持成立《國安法》，其中一名操流利普通話的學生表示，《國安法》能「長久保障一國兩制不遭到破壞」，指中央有諮詢各界意見，「以文明又和平的方式解決社會動蕩問題」。另一中五學生稱中央自回歸以來一直秉持港人治港原則，但「被有心人利用」，舉例稱自2014年起香港社會表達意見的方式越來越暴力，「嚴重影響香港市民出行」，而《國安法》就能解決問題，實施後達至「港人治港、愛港者治港、愛國者治港」，「香港社會重現光輝」。

另外有學生在片中指，過去的暴力事件為人們帶來不便，例如不能回校上課，要在家上網課；中五的余同學在片中稱去年外出時「撞正一個好暴力嘅行動，嚇到我即刻返屋企」，幸得《國安法》實施後這些情況越來越少，人們生活狀態越來越好。

片中的余同學亦是升旗隊的一員，她在會後受訪時稱自己之前對《國安法》不是很了解，但在近幾日「不停了解」後對國家安全有更深認識。但被問到了解了甚麼，她語塞後尷尬一笑。同為升旗隊成員的程同學稱參加了問答比賽，但已不太記得內容。被問到在國安教育日參與升旗有甚麼感受，余同學僅稱「都OK，同平時都差唔多」。

學生上台貼心意卡 紅歌做背景音樂

早會上又設置了題為「國家安全 護我家園」的壁報板，約十名同學在愛國歌曲《我和我的祖國》作背景音樂下，分批上台貼上「心意卡」，寫有支持《國安法》的字句。許在早會後指，國家安全不止包含《國安法》，學生亦需要從《憲法》、《基本法》層面掌握國家安全，但並非背誦條文，而是要了解背後的精神。許又指，國安教育一直存在於該校日常教學和活動中，例如地理和中史科均能助學生認識國家，中文科亦有篇章「提醒學生對國家嘅承擔」，故沒有特別為今日調動課節，只有早會的主題有特別安排。

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