疫情嚴重及經濟低迷之時，政府批出惠康和百佳的第二期保就業計劃，涉及工資補貼過億元，2間超市均表明會為弱勢社群派發現金或食物，但消委會今日（15日）揭發，近6成半超市貨品價格升幅高於通脹，罐頭食品售價更飆升近2成。有市民認為保就業計劃僅讓大商戶受惠，對普羅大眾並沒實際幫助，建議超市提供更多「出位價」等優惠；另有市民不解超市為何會受疫情影響生意，反指會身體力行支持小店。

批超市先加後減 罐頭「零舍貴」

消委會今日公佈去年超市價格調查，指檢視了百佳及惠康共230項貨品的總平均售價，近6成半貨品價格升幅更高於通脹，當中罐頭食品售價飆升近2成，食米售價亦連續3年上升。黃小姐指，超市貨品經常先加後減，無助減輕市民的生活壓力，而超市只有優惠期間提供特價商品，她也甚少到超市購買罐頭等貨品，形容是「零舍貴」，但會留意減價貨品及比較不同商舖價格。她又指，政府保就業計劃做法「白痴」，「成日畀啲大機構攞晒啲優惠，但對啲小市民嘅實際幫助唔多」，建議超市提供更多「出位價」優惠，貨品價格更貼近市場。

麥小姐表示，平日主要在超市或網上購買罐頭，但「罐頭係最後階段，乜都搵唔到嗰陣先買」，而清潔用品則會視乎超市及藥房的價格後再選購，「會有個比較先至會買」。至於消委會指奶粉及朱古力價格有下降，麥表示不認同，「奶粉都有個定價，所以都唔會話賣得太平」，稱現時物價仍然高企。對於2間超市獲過億工資補貼，麥小姐認為，未必與貨品價格掛鈎，或涉及不同因素影響，「所有安排都係商家決定」。她又指，雖然平日超市都有提供信用卡優惠，但消費者仍需自行格價，「樣樣嘢都有選擇權嘅」。

不認為超市在疫情下受影響

趙小姐表示，平日不會到超市購物，亦沒有留意超市優惠。她解釋，自己不吃罐頭，平日主要光顧附近的街舖或小店。至於保就業計劃被批評未能惠及基層市民，趙也慨嘆，「我都聽過好多人咁講，都唔知政府點handle（處理）」，惟她認同超市應提供更多優惠，又不認為超市在疫情下受影響，「有好多人買嘢、排晒隊咁，其實疫情對佢哋（超市）嚟講應該冇影響，所以我咪鍾意啲小舖囉」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！