今天（15日）為「全民國家安全教育日」，紀律部隊5間訓練學校將會舉行開放日，當中包括懲教署職員訓練院。懲教人員展示儀仗隊中式步操表演，24名隊員更組成「國」與「安」兩字的簡體字，隊員亦以普通話作為步操指令。場內又設有國家安全教育相關展覽和攤位遊戲，當中一個名為「心戰室體驗」的遊戲，要求市民進入房中，並回答懲教人員15條有關《國安法》的問題。

懲教署職員訓練院今舉行開放日，進場傳媒及市民除了要掃「安心出行」二維碼或填寫個人資料表格外，亦要讓懲教人員檢查背包才可進入訓練院。

開放日分為上、下午兩節表演，下午表演近3時開始，有約80人圍觀。懲教署儀仗隊先展示中式步操，並以「軍威進行曲」為配樂，配合中式步操內的「正步」及「齊步」技巧，進行花式穿插步操及軍槍表演。

儀仗隊隊員以普通話發出「向前看」步操指令。表演期間，24名隊員亦透過步操組成「国」和「安」兩個簡體字，當現場主持介紹儀仗隊拼出「国」字時，現場有市民哈哈大笑。

區域應變隊則作處境訓練示範，模擬懲教院所內有一批在囚人士發生打鬥，應變隊奉召到場解決事件，警衞犬隊亦有支援。在表演中，黑豹部隊高舉黑旗警告，並兩度發射「催淚煙」以制服在囚人士。

警衞犬隊則示範工作犬搜查電話及搜查危險藥物，主持人邀請現場觀眾參與遊戲，包括讓警衞犬於木箱中尋找觀眾的手提電話，並從他們身上尋找到事先藏起的危險藥物。

攤位遊戲設《國安法》提問 大推閹割選制

場內亦設有與《國安法》相關的展覽和攤位遊戲，當中重點遊戲為「心戰室體驗」。參加者需進入「心戰室」，觀看8米闊的LED屏幕，懲教人員在旁問及15條有關《國安法》的選擇題 ，包括《港區國安法》中「恐怖活動罪」的含義、「勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」的含義等。

另外，場內亦設有多個認識《基本法》、憲法等遊戲，其中一個名為「認清歷史，共創繁榮」的遊戲中，大力推銷近日人大「完善」選舉制度。參加者需將紅色球從起點運送到終點，而終點是貼有「繁榮穩定」字眼。遊戲板上，多條道路均寫上香港多個重大事件，包括7.1、實施《國安法》、粵港澳大灣區等，而通往繁榮的道路，則為「完善選舉制度」。

展覽方面，場內設有多塊展板，介紹國家安全的含意、「總體國家安全觀」五大要素，以及國家安全重點領域，當中首兩位為政治安全和國土安全，強調國家應保障「政權安全、制度安全、意識形態安全」等，亦將會教導在囚人士更多國家安全的知識。然而，現場所見，較少市民細心閱讀展板內容。

懲教署副署長黃國興今早表示，希望透過開放日提高市民的國家安全意識，以及加深對懲教署在維護國家安全工作上的了解。他指，今年年初，懲教署已在一個職員典禮的升旗禮中加入中式步操，未來計劃分階段在步操訓練中，加入中式步操訓練。

《蘋果》向懲教署查詢開放日入場人數。署方指，上午及下午兩節開放時間，分別有100人登記入場，名額爆滿，但不肯定今天有否「甩底」情況，故未知總入場人數。

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