【本報訊】英國駐港總領事館前職員鄭文傑2019年底流亡倫敦後獲批政治庇護，在當地成立「英國港僑協會」。鄭文傑於社交媒體透露，近日協會收到一封恐嚇電郵批評協會的工作，並重提鄭文傑被拍到到訪按摩店一事，更問及「你女朋友現在在哪？」寄件者為退休外籍香港警司Alan Crowther（圖），他否認恐嚇，辯稱只是個人意見。

重提被捕事件 稱流亡自食其果

鄭文傑在facebook張貼恐嚇電郵內容，電郵上款是英國港僑協會全部成員，郵件起首就指：「如果你覺得自己是替代政府，我勸你認清事實。」信件批評鄭文傑微不足道，協會利用英國公帑傷害香港，「我想知真正英國大眾還會忍受多久？」

寄件者建議協會應像在香港一樣再次訴諸暴力，「你會比你想像中更快入獄」。寄件者更特別提到鄭文傑在內地到訪按摩店的閉路電視片段在他被捕後被公開一事，指他是笑話，又問「你女朋友現在在哪？」最後揶揄他將會對無法返港感到後悔，是自食其果。

電郵寄件者為「Alan Crowther」，根據網上資料，Alan Crowther是退休外籍警司，曾在警隊任職33年，現任職恒基地產旗下保安公司「宏力保安服務」高級顧問。網媒Hong Kong Free Press報道， Crowther承認發出電郵，原因是看到鄭文傑在英國廣播公司的訪問後感到不滿，他僅表達個人意見，不存在任何形式的恐嚇。

鄭文傑表示，對於含有滋擾、失實、惡意、恐嚇等仇恨言論絕不容忍，嚴厲譴責相關言行，計劃向英國警方備案。他敦促有關人士正視極權體制禍害，切勿將法律淪為壓迫人民的工具。