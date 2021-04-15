保安局局長李家超在「全民國家安全教育日」講座環節上指，要防範部份人「表面平常，但突然可以變成『孤狼』、做出恐怖行為」，揚言未來會在「恐怖行為未實行前拘捕罪犯」。

而李家超亦跟從建制派議員何君堯的建議，將反修例運動稱為「黑暴」，表示運動令香港前年及去年的罪案率分別上升9個及7個百分點，批評「港獨」勢力利用媒體、文化藝術等向年青人灌輸「港獨」意識、荼毒他們。他又揚言要要防範部份「表面平常，但突然可以變成『孤狼』、做出恐怖行為」的「自我激化」的人，強調當局未來會繼續加強反恐情報工作，以在「恐怖行為未實行前拘捕罪犯」。

警務處處長鄧炳強則指，過去有人不斷要求西方國家制裁，甚至出現大規模、一連串的暴力及違法活動，未來警務處會繼續防範、壓止危害國家的人士 ，加強市民辨識國家安全風險的能力。

另外，李家超接受《南華早報》專訪時說，《國安法》實施後，很多叛國者、鬧事者已宣佈退休或逃走，又見到海外資金停止流入，制止了海外及本地組織搞事。他亦批評一些逃避法律責任流亡的人是「懦夫」，認為他們可恥及沒有勇氣承擔法律責任。

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