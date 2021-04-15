19歲中六學生前年10月在大埔墟港鐵站連儂隧道附近派發傳單，其間遭雙程證男子以利刀割頸劏肚，男生當場腸臟溢出。雙程證男子原本被控企圖謀殺罪，及後獲控方同意承認蓄意傷人罪，案件今於高等法院處理。法官陳慶偉透露，男生於案發後患上嚴重創傷後壓力症，有自殺念頭，更曾多次嘗試輕生。陳官直言身體創傷可以痊癒，精神受創卻可纏繞終生。

庭上透露，事主患有嚴重的創傷後壓力症候群（PTSD）。陳官謂法庭過往一直低估事主所受的精神或心理創傷，直言身體的創傷相對容易痊癒，但精神或心理所受的傷害卻可纏繞終身，影響深遠。從報告可見，事主為此事受到嚴重的心理困擾。

本案發生於前年10月19日下午5時許，當時事主與其他人在大埔墟港鐵站出口隧道位置派發傳單，呼籲市民參與政治活動。其間被告柳國升突然持刀衝向事主，緊捉事主右手，並欲刺事主頸部。事主轉身欲逃跑，惟被告仍然拉扯事主。掙扎期間，事主頸部遭利刀刺傷2至3次，傷口湧血並感到痛楚。他隨即推開被告並且跑走。

被告問司機要不要帶刀入警署

事主邊跑邊呼喊「救命」，被告緊追其後。跑了大約50米，事主感到暈眩，失足倒地。被告趕至，兩度用刀刺向事主腹部，隨即逃跑，多人目擊事件。事主受襲後倒地，頸部及腹部湧出大量鮮血，腸臟更外露，不斷表示「好痛」。

此時跑出對面馬路的被告仍然手持兇刀，大叫：「香港屬於中國，你哋搞亂香港。」被告隨後驚慌地登上一輛的士，向司機表示：「我殺了人，車我去最近的警署。」車外的市民不斷大叫，提醒司機指被告持刀。

被告隨即問司機：「可唔可以去羅湖？」司機回答說不可以，因羅湖是管制區域，被告則謂「到羅湖我就會安全」。當的士駛至大埔警署後，被告又問司機：「我要不要帶刀入去？」司機叫他帶刀。被告及後在警署內被捕。

隨意挑選事主作為下手目標

警誡下，被告承認用刀襲擊事主，自言：「我不能容忍這些人損害香港，所以用刀刺他。」被告在進一步錄影會面中透露，他於案發前一日來港，花了13元購入涉案兇刀並用報紙包裹。

案發當日，他在黃大仙街上看到很多宣揚政治立場的單張，及後則在案發的大埔墟隧道看到相關資訊。被告稱當時看見五男三女正在張貼宣揚政治立場的單張。他撕下單張，隨即被喝罵。被告一度離開，及後折返再撕單張，與他人發生口角，其間被告聲稱被推。

及後被告在一旁吸煙，自覺「要捅一個人」，遂隨意挑選事主作為下手目標，事後大叫：「廢青，香港屬於中國，你哋搞亂香港。」

事主頸部及腹部有多處刀傷

事主被送往醫院期間一度短暫休克，失去意識，其後恢復知覺。他的頸部及腹部有多處刀傷，腹部刀傷長達5厘米，部份腸臟外露，一度留醫深切治療部，留院一個月至11月18日才出院。

報告顯示，事主的身體狀況已痊癒，對其日常生活沒有明顯影響，惟腹部傷口會加重他患有腹部疾病的風險。此外，事主事發後感到情緒低落，不時發惡夢或驚醒，睡眠質數欠佳，又不時憶起案發情況，需接受心理輔導。

【案件編號：HCCC225/20】

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