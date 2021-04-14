【本報訊】民主派47人因35+初選而被控串謀顛覆國家政權，立法會前議員毛孟靜上月初提堂後不獲保釋，還柙至今。她向高院申請保釋，昨日聆訊。國安法官杜麗冰聽取陳詞後拒絕申請，日後將在網上頒佈決定理由。聆訊時間比預定長，歷時約四小時，散庭時毛孟靜顯得憔悴，旁聽市民揮手勉勵「毛小姐加油」，毛亦舉手回應。

夫旁聽整個聆訊

申請原定上月29日處理，但押後至昨日，待毛孟靜（64歲）的律師團隊審視律政司提供的文件和影片。毛由資深大律師潘熙代表，開庭前毛進入被告欄，頻頻望向公眾席，旁聽市民向她揮手和做心形手勢。毛的丈夫Philip Bowring到庭旁聽整個聆訊。律政司由副刑事檢控專員楊美琪代表。

初選案將於下月31日再提堂。47名被告上月初在裁判法院提堂後，有15人獲總裁判官兼國安法官蘇惠德批准保釋，律政司成功向法官杜麗冰覆核其中四人的保釋決定，最終只有11人可保釋。及後陸續有提堂後被拒保釋的被告向杜官申請保釋，暫時有六人均不成功。職工盟前主席吳敏兒將於下月7日向杜官申請。

國安法的保釋門檻高於一般案件，預設不准保釋，除非法官有充足理由相信被告保釋期間不會干犯危害國家安全的罪行，才須按一般機制進一步考慮潛逃、干擾證人等風險。

案件編號：HCCP134/21