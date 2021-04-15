財政司司長陳茂波指，香港經濟安全如沒有保障，就成為國家經濟安全以至整體安全隱患，要發揮「試驗田」和「防火牆」角色， 緩減及阻止境外市場風險傳導至內地市場，及全力打擊洗錢和恐怖分子融資、違反《國安法》的資金活動。金管局總裁余偉文則強調要穩妥掌握聯繫匯率，指過去一年多，流入港元的資金達500億美元，香港支付系統繼續安全有效運作，證明聯匯制度具強大生命力。

在「全民國家安全教育日」主題講座，有關經濟安全部份擔任演講嘉賓的陳茂波，雖身在現場但未即席演講，反而如其他嘉賓般，提早拍攝演講短片在場內播放。陳指，過去有國家透過經濟制裁、封鎖，並以貨幣結算作為武器，無非是想迫使別國就範及摧毀別國政權。他形容，經濟安全是國家安全體系的重要組成部份，沒有安全穩定的政治和社會環境，經濟就難以發展。

陳茂波指發展經濟時要有「底線思維」

陳又批評，部份西方國家實行單邊主義及冷戰思維，預料未來國際上的風險和矛盾必會增加，必須高度警惕，重申發展經濟亦要注意鞏固安全，稱要有「機遇意識」，也要有「風險意識」及「底線思維」，建立抵禦內外衝擊和威脅的能力。

在風險管理方面，他提到要警惕和應對「黑天鵝」及「灰犀牛」事件，亦要建立風險預警監測機制及危機應對機制，處置及事後評估等，更要積極管理訊息發放，引導輿論和社會預期，防範更多風險出現。

陳表示，香港是國家的一員，是國家對外開放聯繫國際市場的主要門戶，經濟安全如沒有保障，就成為國家經濟安全，以至整體安全隱患，因此香港要確保重要產業安全、爭取更多雙邊經貿協議，並指金融安全是經濟安全的基石，香港首要任務是守住不能發生系統性金融風險的底線，包括堅守聯繫匯率制度等；亦要防範金融市場的任何破壞行徑，並要發揮「試驗田」和「防火牆」角色， 緩減及阻止境外市場風險傳導至內地市場，以及全力打擊洗錢和恐怖分子融資、違反《國安法》的資金活動。

余偉文：穩穩把住聯匯呢個舵

另一演講嘉賓、金管局總裁余偉文表示，國家安全和金融安全是互相依賴和促進的關係，穩健金融體系是民心安定的前提，在國家安全社會穩定的基礎上，金融安全才獲保障、維持金融發展。他指，近年金融業高速數碼化和網絡化，「網絡攻擊隱患與日俱增， 不法資金試圖通過金融系統轉移等情況，社交媒體不時有人惡意散播不利金融穩定言論及行為，加上金融成為地緣政治手段的可能性」，都令金融安全面臨重大挑戰。

他指，金融市場高度敏感，香港是國際金融中心，亦是主要股票集資及交易中心，屬全球第三大美元交易中心、第四大外匯交易中心，亦是全球最大離岸人民幣樞紐，透過多條互聯互通渠道與內地金融市場緊密聯繫，反映內地和國際投資者及企業對香港金融系統的信任，「所以確保香港金融安全，係我哋使命，亦係我哋對國家金融安全以至全球金融穩定嘅責任。」

余指，金管局首要任務是確保貨幣穩定，包括「穩穩把住聯匯呢個舵」，指流入港元的資金達500億美元，香港支付系統繼續安全有效運作，「再次證明聯匯制度強大嘅生命力」，局方未來會繼續做好4道防線，包括做好網絡安全，防範不法分子入侵網絡、要求金融機構依法合規經營業務，加強打擊非法資金經過金融體系轉移、防止損害金融穩定的虛假訊息散播，及時闢謠以穩定市場信心，以及針對各種潛在風險，作出評估及應對方案。

雷添良：香港能為內地擔當防火牆及緩衝區角色

而證監會主席雷添良則指，香港充份利用與國際市場的聯繫，以安全可控的離岸環境，支持國家擴大金融對外開放，過程中香港必須有效防範及化解跨境資本流動風險，其中互聯互通多年來行之有效，證明香港有能力發揮防火牆及緩衝區角色，幫助內地抵禦國際市場動盪和大規模資金流動的負面影響。

雷續指，隨着更多內地股票和債券被納入全球主要指數，海外投資者需要運用多種對沖工具管理風險，香港一直致力開發更多掛鈎內地資產表現的衍生產品，減輕國際機構投資者在市場波動時出現恐慌性拋售，增強投資內地資產信心，為內地資本市場引入更多國際長期投資資金，控制跨境風險，保障國家金融安全。

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