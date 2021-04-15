主子愛罐罐，奴才亦要看清楚成份才餵食。消委會搜羅市面20款供狗隻食用的罐頭或盒裝濕糧，15款是主食罐，5款副食罐，發現8成樣本未能完全符合國際建議，有樣本鉛超標，長期食用或損狗隻健康。

其中一款「NAtUrEA無穀物鮮肉系列」副食罐樣本，檢出鉛含量為每公斤食品11.2毫克（11.2mg/kg）（以含水量12%計），稍為超過歐盟法規就補充性動物飼料所設的每公斤食品10毫克上限。「ORGANIX」、「CANAGAN」和「LILY’S KITCHEN」3款全營養濕糧都檢出微量鉛，如果狗隻長期攝入過量鉛，可能影響腦部及神經系統。

「ZIWI Peak」和「K9 Natural」兩款檢出微量三聚氰胺，檢出的三聚氰胺殘餘量分別為每公斤食品0.63毫克和0.52毫克，未有超出相關規定上限。

8成樣本微量營養素含量不達標 銅鋅偏低或過多

20款樣本中，逾8成樣本礦物質等微量營養素含量有問題，未符國際標準，普遍有銅和鋅含量偏低或過多情況。副食罐有3款包括「Applaws」、「FOREST」和「卡格」有7至8種礦物質含量是低或高於全營養食品建議水平。主食罐以「LILY’S KITCHEN」和「TOPVALU」的礦物質含量問題較多，有4至5種礦物質含量未能符合歐美組織的建議水平。

香港寵物營養學會表示，如果寵物膳食中銅含量過高，長期食用有機會影響鋅和鐵質的吸收。相反銅攝取量不足，則有機會令狗隻出現小球性低色素性貧血（microcytic hypochromic anemia），影響狗隻披毛，改變毛髮顏色。而鋅亦不建議攝取過量，否則可能影響其他礦物質（如鐵和銅）的吸收。而如果狗隻缺乏鋅，有機會導致毛髮脫落，影響免疫系統功能。

5款副食罐樣本中，其中2款粗蛋白質含量分別達78%及97%，但都沒有標示每日建議餵飼份量。粗脂肪含量最高的樣本（34.5%），其脂肪比例明顯較高，若忽略產品的成分過度餵飼，或令愛犬過重，增加患上與肥胖相關疾病的風險。

消委會總幹事黃鳳嫺指，現時本港無法例規管寵物食糧，香港寵物數量多，應該與時並進，參考外國做法設有害成份上限。她指大部份本港寵物糧食是入口貨，營養素方面非法例要求，多數是建議指引，建議引入外地標準供消費者參考。

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