前年太子港鐵站8.31事件三個月，旺角一帶有人堵路。餐廳男工被控當日參與非法集結並且管有雷射筆，辯方指他有讀寫障礙，在警員引導下才作出假招認。裁判官黃士翔早前裁決時，拒絕剔除被告招認內容，進而根據被告的招認裁定非法集結罪成。裁判官今日稱，被告有讀寫障礙不構成嚴重智商缺陷，無損認知案情的嚴重，不能作為減刑因素，判被告入獄8個月。

被告呂葆華（33歲）早前被裁定於前年12月1日在旺角非法集結罪成，至於在公眾地方管有攻擊性武器則罪脫。

被告承認有叫口號但無參與暴力事件

辯方今日進一步求情時指，被告的背景及心理報告內容均正面，被告聲言沒有參與暴力事件，但承認曾在現場叫口號。而報告認為被告再犯的機會不高，亦不需要心理輔導，惟會繼續與善導會的社工保持聯繫。

裁判官黃士翔指，參考黃之鋒案及最近多宗覆核案的判刑原則，以及本案是由網上號召紀念8.31而起，如此敏感的日子可以挑動情緒；而現場有多達百人，有人掟雜物及汽油彈，雖然數量少，但有人掟汽油彈，必然是有人預先準備好，而汽油彈對現場的人身安全及財物損失有風險。

另外，案發的彌敦道及亞皆老街是繁忙街道，警方曾發出警告及發射催淚彈，但現場人群不散去，而被告身穿黑衫黑褲及口罩，在人群中逗留了2小時，並曾高呼「死黑警」、「五大訴求 缺一不可」等的咒罵語句，認為應以8個月作量刑起點。雖然辯方指被告有讀寫障礙，智力比一般人低，但裁判官認為並不構成嚴重智商缺陷，無損被告認知案情的嚴重，認為並不構成減刑因素，終判他入獄8個月。

辯方指有警員向被告稱「你係曱甴，唔使搵律師」

案件早前審訊時，辯方指被告曾經要求見律師，但遭警員拒絕，更有警員稱「你係曱甴，唔使搵律師」以及「錄影時合作的話，好快就可以離開」。辯方要求剔除被告的招認錄影內容，指他有讀寫障礙，不明白羈留人士通知書內所述的權利。

惟黃官裁決指，被告在庭上讀出有關權利的條文時，能夠明白內容，認為他清楚自己的權利，只是沒要求找律師而已。警員亦從沒威逼利誘他招認或教他作答，而且被告回答開放式問題時可以說出案發細節，不似造假。

黃官續指，根據被告招認，他當日響應網上號召到旺角參與集結，並戴上手套，打算在有需要時協助堵路，裁定他非法集結罪成。至於管有攻擊性武器罪，被告曾經表示只打算用雷射筆照射警車，從沒打算傷害警員；黃官亦認為涉案雷射筆藏在袋內，不排除被告確實不打算傷人，故裁定這項罪名不成立。

【案件編號：WKCC2323/20】

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