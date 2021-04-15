中國外交部上月底宣布制裁9名英國人士及4個實體，以回應他們對新疆散佈虛假消息。前港督彭定康率領英國103位跨黨派議員去信英國首相約翰遜，聯署要求英國政府制裁持續嚴重侵犯維吾爾人人權，以及打壓香港民主運動的官員。

香港監察（Hong Kong Watch）今日在Facebook公佈有關信件，指這103位英國議員來自不同黨派，當中包括英國工黨影子內閣外交大臣藍麗珊（Lisa Nandy）、工黨影子亞太國務大臣金諾克（Stephen Kinnock） 以及保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）等。

他們在信中批評，中共的制裁乃針對敢於為新彊維吾爾族發聲英國議員、學者、律師，反映中共政府獨裁的本質，對一眾西方世界民意代表的攻擊前所未見，聯署信要求英國政府需要採取強而有力的對策，包括擴大制裁名單，利用《馬格尼茨基人權問責法》對持續嚴重侵犯維吾爾人人權以及打壓香港民主運動的官員及實體落實制裁。

「中英關係的所謂『黃金時代』已經過去」

100多位議員亦表示，中英關係已變差：「顯而易見，中英關係的所謂『黃金時代』已經過去。我們敦促英國政府重新檢視並盡快制定全面的跨部門策略，應對中國政府對民主世界的持續挑戰。」

上月底被中國制裁的4個英國實體和9名英國人士，其在中國的財產會被凍結，他們及其家人被禁止進入中國領土，亦禁止中國公民和機構跟他們打交道。被制裁的9名個人為：下議院外交事務專責委員會主席董勤達（Tom Tugendhat）、保守黨前黨魁施志安（Iain Duncan Smith）、保守黨議員奧布萊恩（Neil O’Brien）、上議院議員奧爾頓勳爵（David Alton）、「跨黨派國會香港小組」勞頓（Tim Loughton）、保守黨議員加尼（Nusrat Ghani）、國際律師會人權研究所主任兼御用大律師肯尼迪（Baroness Helena Kennedy）、曾為梁天琦撰寫求情信的英皇御用大律師尼斯（Sir Geoffrey Nice）、芬利（Joanne Nicola Smith Finley）。

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