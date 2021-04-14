【本報訊】當香港不再存在有意義的選舉，香港人透過選票發聲的渠道仍未滅絕。越來越多港人移民的英國，下月將舉行多個選舉，有在英港人組織近日呼籲持BNO的港人趁截止日前登記成為英國選民，以選票將港人聲音帶進英國議會，並在當地盡好公民責任。

駐英記者：李雨夢

在英港人組織「英國港僑協會」日前舉辦一場網上座談會，內容圍繞英國選舉，向居英港人介紹下月6日舉行的選舉、英國政黨概況、如何以選民身份投身英國公民社會等，並呼籲持BNO港人登記做選民。個多小時的網上座談會，儼如濃縮版本的公民教育課。

港僑協會擬製候選人指南

英國政府為持BNO港人特別制訂的歡迎小冊子列明，BNO身份持有人將符合居住英國的英聯邦公民資格，並享有投票權。另一BNO平權組織「Britons in Hong Kong」也製作一系列文宣，向居英港人講解登記做選民的重要性。

下月6日英國將舉行多個選舉，主要為地方選舉，包括倫敦市長、倫敦市議會在內的多個地區政府選舉，英格蘭及威爾斯警政專員、蘇格蘭議會、威爾斯議會選舉。英國選民登記本月19日截止，在英港人組織紛紛呼籲持BNO港人趕在截止日前上網登記做選民。

英國港僑協會創辦人鄭文傑表示，目前組織正進行的公民意識及投票權利教育很重要，在英國成為選民是港人可以難得發聲的機會，「作為英國海外公民呢一個身份，嚟到善用返公民嘅責任，我哋喺香港苦苦追求咗咁耐、一路念茲在茲想爭取嘅民主係咁遙遠，但山長水遠嚟到英國之後係可以實踐民主，呢樣嘢對香港人嚟講係好寶貴嘅功課」。

英國港僑協會成員Julian Chan指出，登記成為選民是盡公民責任非常重要的一部份，「嚟到英國，除咗係投身社會，亦都要了解當地唔同文化、歷史、同社區有互動交流，令香港人嚟到係會關心當地議題，亦都可以發聲」。

英國港僑協會打算製作一些候選人指南，為港人介紹倫敦、曼徹斯特等地的候選人資料，「簡介唔同候選人有關香港嘅立場、政綱，畀到香港嘅選民有清晰嘅對照，等佢哋衡量同選擇」。

BNO港人抵英後便擁有選舉權，反觀香港選舉制度已被扭曲至體無完膚，鄭文傑表示，「當然好開心香港人有呢個機會，但同時都唔好忘記有更多香港人未必有呢個機會，選擇留喺家鄉抗爭到最後一刻，甚至喺監獄，當見到兩邊有咁大差距時，係非常欷歔同傷感」。他說作為已抵英或將會抵英的離散港人，仍然可以選擇以手上的選票，把港人聲音帶到英國議會，並思考如何在海外延續抗爭。