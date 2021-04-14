【本報訊】加拿大五年一度的全國人口普查下月展開，政府將要求當地所有居民填寫問卷以便協調公共服務。一群在加港人近日發起「#IAmHongKonger」行動，呼籲當地港人填寫問卷時在種族一欄填「Hong Konger」，並註明以廣東話作為母語及家中常用語言。行動發言人指，現時加國政府並未承認香港人為種族，社群感被忽略，希望透過行動建立港人身份認同。

冀提升港人社群存在感

加拿大統計局官網資料顯示，過往人口普查數據均未有將港人納入種族分類，僅以「Chinese」界定，數據未有統計在加港人實際人數，只在移民人口中以出生地作區分。截至2016年共有208,935名出生地為香港的公民移居加國，佔當地總移民人口約2.8%，在眾多出生地中排行第七。其中有4,975人在2011年1月至2016年5月期間獲得永久居留權。

加拿大的人口普查將於下月展開，四分一住戶會收到長格式問卷，其餘住戶獲發短格式問卷，長問卷將問及種族相關問題。有組織發起行動呼籲港人填寫問卷時在種族一欄填「Hong Konger」，並在母語及家中常用語言填上廣東話，以建立港人身份認同並提升公民參與。

發言人Crispin在新聞稿指，現時加拿大並未承認香港人的種族身份，沒有備存相關數據，難以讓社區組織及政府照顧當地港人生活需要，港人社群有感被政府忽略。

Crispin認為，港人種族身份及文化正受到威脅並慢慢逝去，希望透過行動鼓勵加國港人守護種族身份，並推動當地政府承認香港人為官方種族選項，「香港人有不同的文化和語言，我們想加拿大知道我們的存在」。