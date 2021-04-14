【本報訊】判監女咖啡師原租用大埔非中心區域一個小舖經營，一直有公開自己捲入抗爭案件，獲同路人支持。她亦是一個以卡通人物「胡迪」諷刺時弊的社交專頁的長期粉絲，專頁主人得知她背景及遭遇後，曾公開表示深感困擾，會「傾盡全力」協助她達成夢想，仗義在專頁多次宣傳咖啡店帶動生意。專頁昨晚回應判刑，稱「咖啡妹」希望外界寫信給她，寄語大家好好生活，「唔好辜負咗一啲付出過嘅朋友！」

籲外界寫信打氣

蕭樂婷的小店「VU Coffee」去年12月在大埔大日子商場開幕，店方Facebook專頁透露，阿婷上月接受裁決前探望還柙手足，律師其後叫她為自己案件作最壞打算。她最終決定結業並以八折清貨，顧客卻留言支持謂「我哋係想用原價幫你買晒！」隨着案件發展，阿婷預計將身陷牢獄，上月案件裁決前，結束了營業短短三個月的心血。

阿婷是Facebook專頁「胡氏這一家」的擁躉，自稱「胡總」並與蕭一樣居於大埔的專頁管理員，在專頁公開透露曾獲女粉絲相約見面，他在阿婷小店新張期間多次發文宣傳，「支持吓呢位有夢想嘅妹子」。多個帖文藉胡總自創角色胡老太「光顧」甚至在咖啡店「兼職打工」宣傳。

「胡氏這一家」昨發文指「胡粉」咖啡妹判監，事情既已成定局，現時可做的不多，惟專頁已獲取咖啡妹同意，稍後公佈如何寫信給她，希望大家「唔好忘記佢」，「希望大家好好生活，唔好辜負咗一啲付出過嘅朋友！」