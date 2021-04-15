前年9月8日中環有支持美國《香港人權及民主法案》的遊行集會，警方提早要求解散，及後在附近地區掃蕩。三名年輕男子在維園被截查，均被搜出管有雷射筆，被控在公眾地方管有攻擊性武器等罪，案件今在東區裁判法院開審。辯方向裁判官透露，被告不承認有非法意圖，同時爭議控方專家檢驗的雷射筆是否屬於被告所有。

案件由裁判官劉綺雲審理。首被告吳兆綸和第三被告梁經龍各被控一項在公眾地方管有攻擊性武器罪，涉在維園附近各自管有一支雷射筆。次被告胡穎謙則被控管有兩支雷射筆和一罐噴漆，面對在公眾地方管有攻擊性武器和管有物品意圖摧毀財產兩項控罪。

各被告於當晚約7時分別被警方截查。警員24303王偉鋒（譯音）供稱，包括首被告在內的5至6人看見防暴警察後四散逃跑，他截獲首被告，從其褲袋搜出能發射綠色光的黑色雷射筆。警員稱「當時附近嘅位置都有其他人用雷射筆照射我哋」，而在追截首被告前5分鐘，四圍有20至30次出現雷射光，曾掠過或停留照射他與同僚的頭部，顏色有紅、藍、綠、紫。

辯方質疑光源或來自警察頭盔後方識別燈

警員形容首被告的雷射筆是市面常見款式，辯方問他是否同意一般而言有合法用途，警員答「都可以咁講」。辯方又指，當日維園有十幾二十人被捕，有大量證物，不止檢獲本案4支雷射筆，警員亦同意。

警員又同意他只是眼角瞥見現場屢次有人照射雷射光，但看不到源頭。辯方指現場昏暗，警員看見的可能不是雷射光，而是警察頭盔後方的藍、綠、紅色識別燈，或是警車頂部的紅色燈號，他根本沒有被雷射光照射。警員不同意，因頭盔燈光實際上很弱，只是影片拍攝下才顯得光亮；而警車燈是紅藍色連續閃爍，他能夠分辨。

根據控辯雙方同意事實，首被告背包內搜出護目鏡、泳鏡、防毒面罩、黃色頭盔、兩把雨傘等物。次被告腰包則有眼藥水、消毒藥水和兩支生理鹽水。第三被告背包內藏有鎚、士巴拿、行山杖、護目鏡、縮骨遮、「光復香港時代革命」海報、印有美國國旗的面巾等物品。案件續審。

【案件編號：ESCC1988/20】

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