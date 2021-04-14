【本報訊】天才特首林鄭月娥的「疫苗氣泡」措施成功毀掉香港打工仔飯碗。根據日前公佈措施，食肆員工及顧客須接種疫苗及使用「安心出行」，才可放寬食肆等處所營業限制。本報獲得經營酒樓婚宴的譽宴集團的內部通告，員工必須4月26日前接種第一劑疫苗及通報公司，否則被停工。有勞工團體轟林鄭為催谷全民打針，不惜要脅老闆逼員工打針，借刀殺人，手法卑劣。

一張印有譽宴集團標誌的內部通告顯示，因應政府近日公佈「疫苗氣泡」措施，集團要求所有食肆員工在4月26日前，必須接種第一劑疫苗，並把接種紀錄經WhatsApp傳送到集團人力資源部存檔，否則，相關員工將由4月29日起被停工。

蒙兆達籲向勞工處舉報

通告指，若員工有醫生證明信，列明不適合接種疫苗，則可待政府最新公佈後，視乎規定能否豁免接種。集團稱，自2019年6月社會事件起緊接爆發武肺，連串事件歷時超過22個月，集團仍處於嚴峻的經營困難，「只能無奈遵從政府的放寬社交距離措施，以及強制執行政府的最新政策要求」。

本報向譽宴集團查詢，惟未獲回覆。

職工盟總幹事蒙兆達稱，工會至今收到約20宗查詢及投訴，包括有酒樓要求員工打針，亦有酒店要求宴會部員工打針。他指斥林鄭月娥為催谷全民打針，以生意要脅老闆逼員工打針，變相借刀殺人，「林鄭之前實牙實齒話唔會逼人打針，𠵱家攞住把刀行着老細條頸，要老細逼員工就範打針，用員工條命去較飛，係好卑劣嘅手段」。

蒙兆達稱，若僱主暫停全職僱員工作，僱主需繼續支薪，惟《僱傭條例》列明，如僱員連續四星期超過一半日子停工，又或連續26個星期開工不足三分之一，就可構成遣散，變相解僱，僱主需支付補償， 他呼籲被僱主強迫打針的工友立即向勞工處舉報。他又促請僱主勿向政府跪低，「大家都係無能林鄭政府嘅受害者，要齊心向政府爭取，扭轉咁荒謬嘅事情」。

解僱不宜接種者或構成歧視

雖然有飲食集團向政府跪低，但亦有連鎖餐飲集團不屈服，繼叙福樓集團後，安安飲食集團宣佈，不想用生計作為籌碼，強迫員工打針，決定維持四人一枱及堂食至晚上10時的安排。

平機會表示，不會評論個別個案，若措施或安排基於保障公眾健康目的而合理地需要作出，可能在《殘疾歧視條例》第61條下獲得豁免，即有關歧視行為不屬違法。惟僱主若要求所有員工必須接種疫苗，否則被解僱，這對不適合接種疫苗的人士可能構成較大負面影響，除非僱主有合理理由支持，否則或構成殘疾或懷孕的間接歧視。平機會希望政府及業界在商討及落實細節時，考慮不適合接種疫苗者的需要，為他們作出合適的安排。

勞工處回應稱，《僱傭條例》並無就僱傭之間非因僱傭條款引致的情況作出規定，處方鼓勵勞資雙方進行磋商，並考慮個別情況達成共識，如有爭議可向處方尋求協助。

林鄭的威逼措施公佈後，預約注射疫苗的數字一度上升，但昨日已回落，由前日的22,900宗跌至17,000宗。