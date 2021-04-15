兩名孕婦接種復必泰疫苗後流產，她們均是接種疫苗後驗孕才知自己懷孕。婦女懷孕前或懷孕期間是否適合接種疫苗？中大婦產科學系教授潘昭頤表示，現時沒有證據證明接種疫苗會影響受孕及增加流產風險，建議很想懷孕的婦女，於懷孕前接種兩劑疫苗；但因未有第三期臨床數據證明懷孕期間接種疫苗的效用，故暫時不會一刀切建議孕婦接種疫苗，本身有長期病患及高暴露風險的孕婦，需與醫生商討是否接種疫苗。

潘昭頤表示，相信該兩名接種復必泰疫苗的孕婦流產與疫苗無關，指早孕期流產屬常見，一般情况下約有一至兩成孕婦會流產；美國已有逾3萬名孕婦自願接種mRNA疫苗，BioNTech和Moderna各一半，初步涉及2,000名孕婦的數據顯示，流產率介乎一成至兩成，與背景發生率相若。

孕婦染疫增加流產風險兩成

她指，現時沒有證據證明接種武肺疫苗會影響受孕及增加流產風險，相反孕婦感染病毒，會增加流產風險兩成。

若婦女想懷孕及接種疫苗，她建議接種兩劑疫苗後才懷孕，以免接種首劑疫苗後懷孕，擔心疫苗對胎兒影響而不接種第二劑疫苗，會減低疫苗效用。

倡經期過後才打針

她指，接種疫苗後任何時間懷孕都屬安全，因疫苗只刺激人體製造抗體，而非感染病毒後有機會透過胎盤將病毒傳給胎兒。對於婦女接種前是否須驗孕，潘昭頤表示，部份驗孕棒於受孕後兩周內未必驗出陽性，部份人經期不準確；若婦女有疑慮，可於經期過後證實沒有懷孕才接種疫苗。

因現時沒有針對孕婦接種疫苗的第三期臨床研究數據，證明孕婦接種疫苗的效用及有否異常風險，故不會常規建議孕婦接種疫苗。如孕婦是高齡、肥胖、有高血壓、糖尿病或心臟病等，感染後出現併發症的風險高；若同時常有機會接觸病毒，如是醫護人員，或孕婦經常上街，可與醫生商討衡量風險及效用，接種與否屬個人選擇。她稱，接種疫苗基本上好處大過風險，若孕婦很少出街，感染風險小，未必需要接種；若孕婦想接種疫苗，應先完成首3個月的產檢，排除唐氏綜合症等流產風險才接種，減少疑慮。

陳漢儀：孕婦不應打科興

衞生署署長陳漢儀今日在立法會上表示，懷孕者不應接種科興疫苗，若有意接種復必泰疫苗，可先諮詢醫生意見。

經民聯議員梁美芬關注，疫苗接種中心人員有否在孕婦接種疫苗前預警；民建聯議員葛珮帆就建議當局加強宣傳。陳漢儀表示，預約接種疫苗的網站會列出不應接種疫苗的情況，醫護人員在疫苗中心現場，亦會再了解接種者的情況，建議預備或有計劃懷孕的婦女，可先於接種疫苗前驗孕。

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