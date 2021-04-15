特殊學校教學助理去年於疫情肆虐停課期間，主動向學生家長提議可在寓所內向學生提供英文功課輔導，惟及後涉於寓所內藉詞跟10歲輕度弱智女生玩「鬥快除衫」，趁機非禮。涉案助理否認一項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為罪，案件今在東區裁判法院審訊。

40歲被告司徒卓賢被指於去年4月23日在小西灣藍灣半島一個單位內向女童X作出猥褻行為。案發時女童X年齡為10歲9個月。被告於案發後已離職。法庭以英文字母代號Z及Y稱呼女童父母。

女童母親Y今出庭作供稱，去年4月20日下午，她帶同女兒X返學校交功課及取口罩。負責的職業治療師譚姑娘臨時安排被告協助。被告主動問她能否處理X的功課，並提出可於自己的寓所內為X輔導功課。被告並於翌日致電她再作邀請。

去年4月23日早上，女童的父親Z帶女兒往被告寓所樓下商場交予被告。一個半小時後，改由母親接回女童。回家途中，母親向X查問在被告家中可有脫下口罩，X卻答稱：「冇除口罩，不過有除衫、除外套、除褲、除底褲。」母親追問詳情，X稱：「司徒sir叫我除衫睇下邊個同學除衫快。」但案發現場並無其他同學。

據女童X向母親透露，被告本人當時並沒脫下衣服，也沒有攬、錫或者與X上床等行為，並指「除完衫後，好快著返，身都未凍已著返」。

當晚母親為X洗澡時，再刻意摸及揸X的胸部，以及觸摸X的下體等敏感部位，問X被告可有對她作出類似動作，X稱沒有。母親為X檢查，察覺不到有傷痕或紅痕，但覺得事態嚴重，於是通知校方後再報警。聆訊繼續。

【案件編號：ESCC2133/20】

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