警務處處長鄧炳強今於警察學院開放日活動完結後接受傳媒訪問，不點名批評《蘋果》植入「反中思想」，香港記者協會主席楊健興回應時表示，絕大部份同業在「反修例事件」表現專業，而鄧提出的指控並無事實根據，又針對和抹黑傳媒和記者，應予以譴責，並要求收回。

對於鄧稱傳媒受外部勢力影響，楊批評是對整個傳媒不公平，「一個處長唔應該將坊間、網上嘅流傳，或者係佢口中嘅假新聞、假消息，但當成事實，作咁空泛嘅指控」。

他又指，即使警方向《蘋果》發出過百封信投訴報道失實和要求澄清，也不代表報道就是失實，「唔能夠我認為你係失實，就當係失實嘛。呢個直頭唔講道理。」他認為警方至少應公開交代認為有問題的報道，再交向獨立機構如報業評議會處理。

他直言，政府已開口表明要加強傳媒管理，最近亦以行政手段收緊查冊。而傳媒作為社會的監察者，正是要避免有人濫權，「要打殘傳媒，只會係唔想受監察，或想隱瞞一啲嘢嘅人。如果成功，整體社會公眾利益會受到嚴重損害」。

呂秉權：傳媒在文明地方向來百花齊放

香港浸會大學新聞系高級講師呂秉權接受《蘋果》訪問時指，鄧炳強言論是預先準備，並非無的放矢，潛台詞就是「傳媒危害國家安全」，而特區和北京政府在國安而層面下，已多次批評傳媒的負面報道。

他認為，傳媒在文明地方向來都百花齊放，應容許有不同風格的傳媒存在，並以事實為基礎作報道。他舉例，前年7.21翌日，部份傳媒會着重報道元朗恐襲事件，有傳媒則專注報道中聯辦被破壞。而部份傳媒亦有較多報道建制，部份則較多報道泛民，「係咪就要譴責某傳媒淨係報道某件事呢？每個傳媒都可以有唔同風格同側重點，全部傳媒加埋，就係新聞自由嘅體現」。

他指，文明社會應有辦報和經營傳媒的自由，如中國官方有其官媒、黨媒，美國亦有國家背景的「美國之聲」，香港政府亦有經營香港電台，市場亦有各自其他媒體，「如果你講明傳媒唔可有特定背景，全部都會被取締，只能夠容許書生辦報，咁有中國官方其實都唔能夠存在」。

他又提到，港人於2008年期間，也關注汶川地震、北京奧運和中國航天發展，對中國大陸的歸屬感也很強。而往往民心改變，多與中國官方行為有關，如多年當權者在人權、宗教、香港事務的做法，港人也歷歷在目。他反問，「國家機器」的力量本身也很強大，「為何也不能打動到人心？」

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