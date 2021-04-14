【本報訊】47名民主派因參加初選被控違反國安法下的串謀顛覆政權罪，至今有11人獲准保釋，其餘36人未審先囚遭還柙，親朋持續前往探望打氣。其中身在羅湖懲教所的南區區議員袁嘉蔚向街坊送上手繪的夏日湯水食譜、而劉頴匡則在獄中扭傷腰，他亦關注還柙人士可以怎申請5,000元消費券。

昨晨岑敖暉妻子Nicole、郭家麒太太及陳志全的男友人先後到赤柱監獄探訪，至於劉頴匡女友黃于喬亦到荔枝角收押所探監，她稱發現劉頴匡在獄中扭傷，「原來只係摺被時，一踎低起身，咁就閃親」。她笑指男友在獄中仍關心社會大小事，如$5,000消費券的動向，疑惑還柙人士在不能使用手機下如何申請。平日他在獄中貼信封，賺了幾百元零用，「佢又唔食煙，有錢冇碇使」。

南區區議員袁嘉蔚的fb小編發出袁的獄中回信，指她在信中夾入一頁手繪的夏日湯水食譜，奉上冬瓜荷葉薏米豬腰湯食譜給街坊消暑。手繪食譜用色充滿少女風，仔細寫下食材和烹調步驟，還介紹湯水療效。

長毛清明憶祭民運烈士

長毛梁國雄日前也因清明而憶起往事，回想以往忙着參加不同示威集會而未能抽空掃墓，如今卻有人前來收押所向他「拜山」，皆因探監俗稱「拜山」。他稱每年清明時節都會為聲援大陸民主運動、追究六四屠城而奔走，早上到支聯會的弔唁會場，向「民主烈士永垂不朽」紀念碑模型獻花默哀，下午到中聯辦示威，將「人民英雄永垂不朽，屠夫政權遺臭萬年」輓帶綁在花圈上再一齊默哀。如今只能在獄中緬懷，希望獄外人堅持不懈。