【本報訊】港澳兩地同受武肺重挫，為了刺激本地經濟，香港旅發局推「賞你住」要求港人先消費滿800元，才可獲得酒店房間500元折扣，名額僅兩萬個，且在接受預訂首日，網站即逼爆「死機」達五小時，怨聲載道。反觀澳門政府昨日推出「澳人食住遊」，每名澳門居民均獲280澳門元本地遊旅費、100元餐飲卡及200元酒店體驗，澳門居民由今早10時起可透過已登記計劃的旅行社報名。

合共派580元補助

澳門旅遊局昨日表示，由本月25日至12月推行「澳人食住遊」，每名澳門永久或非永久居民可獲最多280澳門元本地遊旅費補助一次，以及100元餐飲卡。由4月至6月及9至12月期間逢周末及公眾假期出團，計劃暑假期間增至每日出團。首階段推出本地主題深度遊路線，包括九澳聖母村古建築群探秘、路氹城生態保護區科普學習、澳門格蘭披治大賽車及回歸博物館、青少年音樂文化欣賞體驗等。

同時，每名澳門居民可獲200元酒店體驗補助一次，每間客房最多可用兩個名額，本月23至12月31日周一至日及公眾假期皆可入住。旅遊局稱，目前有161間旅行社、800多位旅遊從業員、超過70間酒店及賓館、逾500位旅遊巴士司機、超過500名導遊報名參與計劃，比去年「心出發．遊澳門」參與業界人數多。

至於本港規條多多的賞你住活動，旅發局發言人表示，截止昨晚6時，140間參與「賞你住」的酒店當中，有136間已滿額，剩下四間酒店為K11 ARTUS、青逸酒店、CM+壹棠酒店及服務式公寓及逸．酒店，逾95%優惠名額已被換領。