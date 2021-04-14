【送暖高牆】

前年11月區選，港人用選票表態，民心渴望多走一里民主路。但極權怕輸，煞停去年選舉，囚禁泛民初選參與者，顛倒黑白，將一場假選舉說成「完善」。活在荒謬中，我們帶着對民主的堅持，保持憤怒控訴不公。稍有缺口我們就會表態。民氣不散，就是對牆內手足最好的支援，正如讀者所言，「心雖宰割，但信念仍在」。

心雖宰割 信念仍在

從政就是如此無畏

朱凱廸先生︰

大家素未謀面，我亦非熱衷政治活動的人，只是自命為一位關心社會的長者，一向都有留意香港政治新聞中的人和事。打從反對清拆天星碼頭和爭取原地保留皇后碼頭運動開始便留意到閣下瘦瘦的身影，更特別對你曾以自由記者身份遠赴伊朗，並在德黑蘭大學進修波斯語的故事感好奇。感覺你是一位弱不禁風和充滿浪漫情懷的後生仔。留意多了你的消息，慢慢認同你對香港社會、特別是對鄉郊的看法。

本人也可算是一位嚮往簡樸生活的環保人仕。由於喜愛大自然，我不時於閒暇時郊遊充電，見多了良田變成高聳的貨櫃場，越走過更多長滿野草的破落荒村，便更覺香港發展的不健康、不平衡，慢慢地對閣下「城鄉共生」及「復興農耕」想法產生認同。二零一六年閣下以獨立身份參選新界西地區直選期間，你的團隊受到襲擊威脅，而你更被跟蹤，但你毫不退縮的表現，實在令人敬佩折服。於我看來，從政者就是要擁有如此不畏強權的特質。

可惜的事，今天香港的政治局面已大變天，從政者極可能只剩下一班唯唯諾諾的政棍和坐享超高薪的木頭傀儡，而本人亦極極極可能在有生之年不會再走進投票站了！拉扯一堆，只希望能向我尊重佩服的正直之士說聲多謝和珍重，望能好好保重身體！

KK

烏雲過後定見太陽

先生︰

今天搭23號小巴由堅尼地城開出，看到掛在行人路邊的橫額。你的照片也印在上面。影入我眼是一位充滿陽光和理想的少年。我的同學告訴我，她和你是校友。當然她高你好多班。我們已是祖母了。但是感覺好像又拉近了。

我們暢談中學讀書時的趣事。她告訴我你的母校校風開明，她就讀時校長是外國人，其實當年大部份學校都有很多外國人，但你母校的校長是出名開明，受學生愛戴。你就讀時有沒有老師對你有特別深刻影響呢？

現在漫天烏雲，我相信一定會見太陽。請保持樂觀心情，加油！

CK上