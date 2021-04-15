Now新聞台工程人員李小龍2014年在佔旺區採訪期間，突遭警員搶走鋁梯，及後遭指控襲警被捕。李小龍入稟向警方索償，自言被制服時遭警員施襲。當日偕李採訪的記者今出庭作供，形容警員企圖搶梯的動作是「順手牽羊」，又稱當日從警察防線的罅隙，看到李被警員按在地上拳打腳踢。而被指搶梯及負責制服原告的偵緝警員將於下周一出庭作供。

記者仇志榮在書面供詞中，曾形容涉案警員「順手牽羊」搶走鋁梯。法官李樹旭今早在傳召仇之前，先向代表原告的外籍大狀林孟達解釋該成語的意思。李官自言在網上搜查成語，指「順手牽羊」一詞出自《禮經》，按照現代用語定義，應為「隨便順勢取走他人財物」。

仇在庭上解釋指，當時警員不是面對面搶走李手上的鋁梯，而是背對著李、「搏大霧」地搶走，故仇形容此動作為「順手牽羊」。

記者大嗌：唔好搞我同事

事發時，仇站在李後方1至2米的距離進行直播報道，其間看見揹紅色背囊的便衣警員兩度企圖搶走李的鋁梯。當該警員轉身面向李時，李後退並搶回鋁梯。仇不同意李曾用梯推向警員，亦表示聽不見現場有人指控李襲警。

仇於接受盤問下供稱，李被警員制服時，附近的其他警員隨即組成防線。仇在警員腿部之間的罅縫中，看見李被「㩒低」及拳打腳踢。仇當時大叫「記者嚟，記者嚟」、「唔好搞我同事」。陳官親自問及仇當時大喊的聲量，仇形容謂：「已經無理直播質素，聲嘶力竭咁嗌。」

李其後被警員扶到一旁查問，當時仇看見李的左眼角受傷，仇遂向一名警員詢問李的情況，該警員回應他謂：「拉人，循例㗎啫。」律政司一方指仇當時應得知李因襲警被捕，仇對此表示不肯定，因警員無回答李因干犯何罪被捕。

【案件編號：DCPI1635/19】

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