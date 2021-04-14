【本報訊】網媒「娛賓」女記者去年母親節深夜採訪期間在公園公廁疑遭防暴警施用暴力，包括跪頸及以胡椒噴霧「噴完一支又一支」，女記者一度休克及失禁，最終反被控抗拒警員執行職務罪，案件昨續審。警長稱女記者案發時推女警，屬頑強抵抗，且又撼頭自殘，在別無選擇下使用最低武力，兩度向女記者噴胡椒噴霧，並否認對女記者用不合理及不恰當武力。

案件由主任裁判官嚴舜儀審理，警長58604徐啟迪供稱去年5月11日，被告何家欣（27歲）在旺角洗衣街花園公廁的女廁內推女警，且身體向前踏，作勢逃跑，想衝向公廁門口；又無視警方警告，故依警例使用最低武力噴胡椒噴霧；並指若改用雙手制服被告，有機會令被告或警員受傷。他又指，被告被按在地時曾以頭撼地面，出現自殘行為，且不斷掙扎，他才再次向被告噴胡椒噴霧。

稱對方無視警告及掙扎

辯方質疑警方濫用權力，對被告使用不恰當及不合理武力，被告「中椒」後休克；又指警長及同袍知悉自己闖禍，事後到醫院查探被告。徐統統否認。

警察公共關係科傳媒聯絡隊高級督察許育芙事後到場，警方從被告背囊找到「娛賓」工作證，但找不到記協發出的證件，她在此前未聽過「娛賓」這網媒名稱，不能確認或否定被告的記者身份。聆訊今續。

案件編號：KCCC2829/20