今天是港府推行的「國家安全教育日」。在元朗路德會西門英才中學，校方準時早上8時舉行升旗禮。該校升旗隊以中英混合形式進行步操，被指與「元朗7.21」白衣人襲擊案有關的立法會議員何君堯亦有到場參與升旗儀式。有教師發表「講話」時提及「國家」近百次，指國家安全可涉及「生死攸關」，又稱其「『安全感』係屬於大家同屬一個國家先會有」。

該校於早上8時準時舉行升旗禮，由學校升旗隊負責，以中英混合形式進行步操，打數時由傳統的「one-two 」改為以普通話叫喊「一、二」。

來港居住逾8年的新移民老師曾定金在致詞「講話」時提及，國家安全涉及不同範疇，有時甚至是生死攸關，「當我哋有危機、利害嗰陣，就會睇到咩叫國家為本」。她以疫苗短缺為例，強調「當事關國民生命安全嗰陣，就真係只有你國家先幫到你」。曾提及，國家為市民提供水電和食物並非必然，「唔係有錢就買得到，依份安全感係屬於大家同屬一個國家先會有」。

「除咗自己祖國，邊個會傾家蕩產去支持你？」

她又提及亞洲金融風暴，指當時中國出手幫助香港，「除咗自己祖國，仲有邊個會傾家蕩產去支持你？」並稱港人有責任維護國家安全，遵守《國家安全法》及增加其意識。牧師其後帶領學生為國家祈禱，禱文中提及「每個人都需要安全，國家都需要安全」，又希望學生能對國家有更多了解及支持。

教育局日前透露，分別有90間和400間中小學參加官方壁報設計比賽和網上問答比賽。路德會西門英才中學禮堂有一塊寫上「國安法與我何干？」的壁報板，列出香港《國安法》下的4類罪行。而升旗禮後，各級學生移師到課室舉行「網上問答比賽」，由學校制訂選擇題，包括問及「實施《港區國安法》對香港有哪些作用？」等，學生需利用手機掃描QR code參與。

有份參與的中一生文同學表示，問題容易，稱平日主要從父親及新聞中得知有關《國安法》的資訊，惟10條問題他只答對一半。他指，學校曾教導有關國家安全的知識，又稱國家安全教育日的活動能加深自己對《國安法》的認識，但日後會「盡量問屋企人」，相信家人會較為認識《國安法》，「佢哋都有講國家有咩好有咩唔好」。被問及自己看法時，他則稱中國防疫較好，相反香港在防疫上則較遲封關。

校監：允教師以反面教材教「愛國」

身兼該校校監的香港路德會第一副會長李日誠表示，港人對國家安全的觀念較薄弱，而教育局至今仍未有清晰指引，老師對此亦未認識，了解程度不同下難免會有所保留，「佢哋都唔夠膽扮專家咁教學生」，故學校有定期透過周會及講座，邀請嘉賓作專題分享。

李又指萬事起頭難，推行國安教育雖不容易，但不希望因此成為老師負擔，盼他們在教導過程中亦有所得着；又指「國家安唔安全其實好睇國民，唔會因為怕死所以先支持條法例」、「國家是每一個香港人」。

被問及會否允許教師以反面教材教導「愛國」，李日誠稱自己雖不是「教育人」，但屬「好開放的人」，指若然對學生有「益處」都容許教師教授，「不論反面正面都好，如果你能夠塑造到學生，幫助到學生個思維，行到個正路，唔會行錯路就可以啦」。

教育局列明學校要設立工作小組或委任專責小組，負責統籌及協調有關國安教育工作，李稱仍在籌備中，校方需再研究其工作範圍及大綱，「抽佢啲教科書、筆記嚟睇吓？定係上埋去（課室）觀課？」續稱未有正式收到有教師對《國安法》的憂慮，但指校方會有「調節性」，希望教師日後能「安心」教。

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