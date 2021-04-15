是日「全民國家安全教育日」，五大紀律部隊開放訓練學院予公眾參觀，多間傳媒亦獲邀到場採訪。早前有法官要求戴黃色口罩的市民離開法庭，引起社會譁然，惟今日警隊在黃竹坑警察學院舉行的開放日，亦大搞「顏色審查」，要求多名進入學院的記者脫下黑色及灰色口罩，並換上警方提供的藍色口罩。

《蘋果》記者今午與另外多名記者到警察學院採訪，同行為數約30人中，有人佩戴深色及鮮色口罩，皆未有受到阻攔，或被要求換上其他口罩。惟根據《獨立媒體》報道指，其記者進入學院時，竟被警員要求脫下黑色口罩，同場另外亦有3名記者被要求更換口罩。現場警察公共關係科人員就事件被追問時，拒絕透露原因，僅指「總之今日黑色就唔得，你一係除，一係遮，唔好同我講咁多」，又指警方有提供其他顏色的口罩更換，揚言「你一係戴我呢個，一係遮咗佢」。

《蘋果》就事件向其他傳媒記者查詢時，發現同類事件亦有於其他時段發生，包括一名戴上灰色口罩的記者，進入學院時亦被要求更換口罩。此外，有警員看到一名戴鮮橙色口罩的外籍記者時，與身旁同袍竊竊私語，問及「呢種鮮色得唔得？」其後該名記者獲順利放行。

《蘋果》已就事件向警方查詢，暫未獲回覆。

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