內地官媒報道指，被指控涉嫌資助危害國家安全犯罪活動罪的伯利茲籍男子李亨利，曾與學聯前秘書長周永康見面，又透過「反華分子楊某某」引薦前議員羅冠聰等到境外。周永康發文指，與李亨利僅於2015年在地鐵站出口見過數分鐘面，羅冠聰更表明不認識李亨利。

周永康：同志撰寫劇本仍需努力

周永康撰文指，2015年夏天，他在鑽石山站出口見過李亨利一面，為時僅數分鐘。他只記得，李自己十分支持香港及中國的民主運動，「希望中國當局有改革自強的一天」，並祝願他出席捷克布拉格Forum 2000的分享順利。有關活動其實是由前捷克總統和猶太集中營倖存者所設立的年度論壇，「實在難以被定性為『反華論壇』」，又叮囑「同志撰寫劇本仍需努力，望其多多加油，讓國內同儕知悉詳情。」

對於李亨利被判監11年，周表示詫異，又謂「希望為李先生申辯。但奈何我們相交謹（僅）不到數分鐘，本人對李先生生平為人經歷毫無認識，欲為申冤亦不知從何說起」。

羅冠聰：「中間人安排會面」邏輯很中共

羅冠聰亦在社交網站發文，表示自己不認識李亨利，他過往外訪的機票等資金來源，只會是自資或主辦方出資，而且「過去在外地曾受很多前輩照顧，但都不涉及錢銀交易」。他續說，2016年他代表立法會到英國交流是由立法會出資，「按此邏緝，立法會也算是變了『反華基地』吧」。

羅也解釋，與外國政府會面根本不用「中間人」安排，這亦是「很中共」的邏輯，「幻想我們是一群毫無網絡、聯繫、能力的『棋子』，所做之事全是上級委托，連安排會面也要中間人才可成事」，而且「有甚麼理由要找一位在中國企業任職的高層來當『中間人』？」，「在國際外交場合到處碰壁、臭名遠播的，根本就只是香港政府──要靠『中間人』才可成事的，恐怕只有港府一群無能官員吧」。

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