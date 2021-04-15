今日是「港版國安法」實施後首個「國家安全教育日」。中聯辦主任駱惠寧、維護國家安全公署署長鄭雁雄及特首林鄭月娥，齊齊借機推銷中央出手實施的《國安法》及改變香港選舉制度。駱息惠寧強調中央言出必行，行必果，處理危害國家安全行為，堅決反制干預香港事務的外國勢力，「給他們一點教訓」，又指港府對硬對抗、軟對抗都要依法打擊及規管，並施壓稱是行政、立法、司法機關的共同責任。

董建華步履蹣跚 需兩人攙扶

全民國家安全教育日開幕典禮今早在會展舉行，特首林鄭月娥、全國政協副主席董建華及駱惠寧等人一同進場，可見早前人大政協兩會期間，在北京人民大會堂仆倒的董建華雖未有持拐杖，但步履蹣跚入場，而進場期間，林鄭多次放慢腳步以免與董拉開太大距離。在開幕典禮啟動儀式及大合照環節上落台時，董亦要旁人攙扶，其中兩次下台時，國安公署署長鄭雁雄、政務司司長張建宗和財務司司長陳茂波也主動上前扶著董。董離開時被問到身體狀況，不過他未作回應即離去。另外，因4人限聚令所限，記者現場所見，嘉賓以4人分隔而坐、席間有部份嘉賓細閱現場所派發的場刊。

林鄭稱會動員全社會支持維護國安

身兼國家安全委員會主席的林鄭月娥致辭時，再度批評回歸以來的國安立法工作，遭別有用心人士妖魔化，令香港成為國家安全的缺口，前年出現「黑暴」及「近乎恐怖主義」的破壞，更有小部份反中亂港人士，企圖透過選舉奪權，帶來極大安全風險。她大讚中央果斷應對，制定《國安法》及通過「完善」香港選舉制度的決定，兩大舉措穩住香港大局。

林鄭又以國安委主席身份作出承諾，稱會全力推動及全方位實踐國家安全觀、動員全社會支持維護國家安全，並會確保公職人員在維護國家安全負上更重要任務，又提到港府正建立一套宣誓擁護《基本法》、效忠特區政府的健全制度。

駱惠寧稱未見資金大規模流出

駱惠寧致辭時強調，中央對危害國家安全和香港繁榮穩定的行為，該出手時必出手，一出手就必到位，以及對干預香港事務、企圖以香港作為棋子的外國和外部勢力，「該反制就堅決反制，給他們一點教訓」，又指中央會全力支持因捍衛國家安全而受到威脅和打壓的個人和團體。

駱指，實施《國安法》終結香港在國家安全不設防的歷史，「完善」選舉制度亦堵塞「反中亂港」分子，利用選舉進入管治架構的制度漏洞，形容兩項措施是維護社會穩定守護香港未來的利劍和堅盾，並強調香港沒有大規模資金流出，銀行體系總結餘反升至近4年來高位，批評有關說法是危言聳聽。

駱又指，特區政府承擔起維護國家安全的憲制責任，對於「手硬對抗」依法打擊，對於「手軟對抗」就依法規管，強調行政、立法、司法機關對此有共同責任。而他離開時被問到是否滿意今日的國安活動，他只說「很滿意」就揮手離開。

鄭雁雄感謝忠誠勇毅 稱紀律部隊為維護國安守護神

維護國家安全公署署長鄭雁雄亦有份致辭，是他首次在公開場合發言，他指《國安法》實施以來，香港人心思定，社會生活回復正常，並逐個點讚親北京陣營，先讚揚林鄭帶領下的特區管治團隊、國安委、各個部門，尤其是紀律部隊忠誠勇毅，「公正執法」，讓香港由亂至治，「你們真正是香港維護國家安全、繁榮穩定的守護神」，又形容愛國愛港機構、媒體是維護國安的「排頭兵」，他甚至點讚支持《國安法》的法律界人士，包括法官、檢控官、律師、學者，稱對方對國家安全的倫理認同、法治精神作出專業及具意義的貢獻。

即使社會有不少人對《國安法》仍有質疑，但鄭稱感謝市民抱有家國情懷、民族大義，由猜測、觀望及認同及接受《國安法》，成為維護國家安全繁榮穩定的重要基礎。他指，公署將一如既往，嚴格依法辦事、有效履職，國安工作將繼續維持香港的繁榮穩定。

據官媒新華社報道，全國人大常委會法工委發言人、立法規劃室主任岳仲明亦在北京提到，全國人大和人大常委會通過「組合拳」維護香港憲制秩序、法治秩序，扭轉了香港在國家安全領域長期「不設防」的嚴峻局面，為實現香港由亂及治，確保香港長期繁榮穩定提供了堅實法治保障。

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