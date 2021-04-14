政府公佈修改選舉制度細節，修例訂明選舉期間以動作、手勢、衣物，或是在窗外展示訊息，公開煽惑他人不投票、投白票或廢票均屬違法，禁止市民呼籲杯葛選舉。既然一眾中共及特區官員，口口聲聲講到今次人大「完善」香港選舉制度，是發展民主重要一步，理應得到廣大香港人支持，而少數勾結外國勢力分子，意圖在香港搞顏色革命，在國安法鐵拳打擊下，早已雞飛狗走，人心思治，試問還有甚麼人會搞事，而且又搞得起呢？

白票恐懼症，反映出這些人前人後一面積極、「政治過硬」的特區高層官員，對自己的所作所為心存恐懼，知道民憤如火山下的洶湧熔岩，只因疫症而被強行壓下。香港人過去30多年來早已視投票為個人基本權利，多次投票率創新高，甚至票站關門仍然排隊通宵等候，只為投下神聖的一票，如此又怎會容易受他人煽惑而杯葛選舉呢？明顯林鄭心知這是一個封殺反對派、逆香港主流民意、中共違背承諾的行動，所以才要嚴防杯葛運動。如果今次投票率只有三成，相信林鄭手上已握着一條強制全港成年人必須投票的法例，準備向北韓睇齊。禁止杯葛同強迫投票，是一體兩面，在獨裁政權下，連不表態的自由也要剝奪。為了進一步阻止在強迫投票下，市民仍然杯葛投廢票，剔多幾個剔，再下一步自然就是在鏡頭監視下投票。

文明管治的社會，是通過政治溝通、說服，推動施政。英治時期在1970年代走向良政善治，就是「文明開化」的過程。在中共的眼中，香港人乃戀殖刁民，沒甚麼道理可講，只要控制立法會，甚麼也可以立法強制。粗暴、落後、野蠻的治理新風，也同時體現在林鄭月娥宣佈的新疫苗政策之中，強迫食肆員工打針，食客打針，以換取一個clean zone，放寬限聚人數。

港淪為第三世界城市

香港人拒絕打針，是因為不信任林鄭，一個將香港社會帶入深淵，民主倒退30年的政客，如果有些少羞恥心，早就自己請辭下台，跪求香港人原諒。她失去了公信力，自然做甚麼都會受人質疑，更加上一開始強推保護作用欠佳、數據不清的國產科興疫苗，給最易產生副作用的高齡老人群組先打，一出事必定影響公眾對疫苗信心。結果，當成效不彰時，她竟然想到用食肆公眾場所復業與打針掛鈎，這種強迫打針方法，只會令更多人反感，尤其當BioNtech供應不足，猶如逼市民打科興，一個政客為了自己政績工程，已經去到不擇手段的地步。

由香港電台李百全的山寨王管理，將公共廣播機構視為他私人公司小朝廷，到海關選擇針對阿布泰執法，再到立法禁止宣傳杯葛選舉、逼香港人打疫苗，在在顯示香港淪為第三世界城市，管治方式粗暴，但高官們卻繼續領取世界頂級高薪，他們以為自己正在效法新加坡，其實他們操作的是個失敗政體，否則，又怎會用如此粗暴落伍的管治手法呢？

劉細良

時事評論員