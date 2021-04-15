去年武漢肺炎在港爆發，一度引起廁紙、食米及消毒用品等搶購潮。消委會公佈去年超市價格調查，發現雖然疫情致經濟低迷，但超市貨品平均售價仍上升，近6成半貨品價格升幅更高於通脹，當中罐頭食品售價更飆升近兩成，屬全部貨品中升幅最高；食米售價亦連續3年上升。但「嬰幼兒奶粉」及「朱古力／糖果」則因旅客減少而有所減價。

消委會檢視了百佳及惠康共230項貨品的總平均售價，發現在去年經濟低迷下仍較前一年上升1.9%，升幅高於通脹的0.3%。當中近6成半，即147項貨品價格升幅高於通脹。

13類貨品中，罐頭食品的總平均售價升幅最高，達19.9%。罐頭食品下3組共18項貨品平均售價全線上升，有16項的平均售價升幅近1成半至3成。當中「罐頭肉」總平均售價升幅最為顯著，達 25.1%。「長城牌火腿豬肉198克」加價最多，達32.7%；其次為「天壇牌火腿豬肉397克」、「長城牌火腿豬肉340克」等6款罐頭肉，平均售價升幅介乎21.2%至27.8%；「罐頭蔬菜／湯」及「罐頭魚」的總平均售價升幅亦分別達17.7%及15.4%，是繼2019年以來連續第2年上升，「地捫忌廉粟米蓉418克」和「珠江橋牌豆豉鯪魚227克」分別升幅最高，達21.1%及22.8%。

升幅第二高的貨品則屬「麵包╱蛋糕╱麵包醬」，去年的總平均售價上升6.4%，其中「包裝蛋糕」組別的升幅最高達13.3%，所涵蓋的3款貨品平均售價全部錄得超過1成的升幅。

廚師腸去年減價0.4% 惟前年大幅加價22.1%

急凍食品去年的總平均售價亦上升5.4%，逾4成、即7項貨品的平均售價升逾1成，其中「東東鮮蝦雲吞皇10粒170克」更加價達19.9%；4款「急凍肉類」中，有3款平均售價上升逾1成，其中「CP蜜汁雞翼230克」繼2019年上升7.4%後，去年再上升10.3%。

曾被搶購的「美國廚師牌高級雞肉腸340.2克」，雖然去年平均售價下跌0.4%，但其售價在2019年已大幅上升22.1%。

「金象牌」米加價最多

去年疫情下「盲搶米」，「糧油食品」去年超市總平均售價上升3.4%，當中「食米」的總平均售價繼2018年及2019年分別上升10.7%及8.5%後，去年繼續加價，升4.7%。9款食米中有7款的平均售價在過去3年持續上升，而升幅最高為「金象牌頂上茉莉香米」5公斤及8公斤裝，分別在去年上升12%及9.1%。

部份漂白水廁紙略減價

疫情中需求增的「家居清潔用品」的總平均售價則微升0.2%，其中去年曾被市民搶購的2款漂白水，包括「花王漂白水（檸檬味）1.5公升」的平均售價大升14.6%，另一款「高樂氏漂白水（原味）2800毫升」則下跌0.9%。

去年同樣曾被「盲搶」的「衞生紙／盒裝紙巾」及「萬用抹紙」則有所減價，總平均售價去年分別下跌2.9%及1%，其中「得寶三層純白衛生紙（無味）10卷」跌幅最大達10.5%。

「奶粉／嬰兒尿片」成減價最多貨品

疫情令旅客及水貨客減少，「奶粉／嬰兒尿片」成為減價最多的貨品，總平均售價下跌1.6%，當中「嬰幼兒奶粉」組別內「美贊臣安嬰寶A+奶粉2號900克」跌幅最大，達6%；而「成人奶粉」內的2款高鈣低脂奶粉，則分別下跌3.9%及2.6%。

旅客減致金莎售價大跌1成 運動飲品受限聚影響減價

「朱古力／糖果」類別亦因頗受旅客歡迎的「Ferrero Rocher金莎朱古力200克」平均售價在去年大跌10.7%，令類別整體去年總平均售價成跌幅最大的貨品組別，達4.2%。

「即飲飲品」大類下的「汽水」組別雖加價11%，但與戶外活動相關的飲品，如「樽裝水／運動飲品」，或受限聚措施和運動場地關閉影響，去年總平均售價下跌了1.7%。組別內的5款貨品，有3款的平均售價下跌 2%至 6.1%。

消委會指，由於「華潤萬家」分店數目由以往數十間減少至現時兩間，以及「AEON」超級市場因系統升級，而未被納入今次調查中。

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