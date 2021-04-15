武漢肺炎疫情肆虐逾一年，初期不少傳媒甚至建制派都曾經將病毒稱為武漢肺炎，及後世界衞生組織在2020年2月將病毒命名為「2019年冠狀病毒病」。《蘋果》昨日一篇有關「疫苗氣泡」的報道中，引述平機會回應時使用了「武肺」字眼，平機會晚上（15日）發聲明譴責《蘋果》錯誤引述，批評是「繼續使用此一污名化的標籤」。記協指如引述錯誤應更正，惟不認同使用「武肺」字眼等同污名化。

平機會稱會保留追究權利

《蘋果》昨日一篇有關「疫苗氣泡」的報道中，引述平機會公開回應時提及「接種武漢肺炎疫苗」，平機會晚上（15日）發聲明強烈譴責《蘋果》，指在引述該會回應中，加入了該會一直反對使用的污名化標籤「武肺」，稱該標籤於去年初已被世界衞生組織停用，正名為「2019冠狀病毒病」，指「遺憾地《蘋果日報》及香港的極少數其他人士卻不理會世界衞生組織的決定，繼續使用此一污名化的標籤」。

聲明又指對昨晚《蘋果日報》的錯誤引述予以強烈譴責，會保留一切追究權利，又指有國外具影響力的人士更稱呼有關病毒為「Kung Flu」（功夫流感）和「中國病毒」，認為這些非正式的名稱毫無實際意義，只會產生污名化的效果，製造歧視、分裂及仇恨，希望傳媒及各界亦停止採用分化性或歧視性的語言。

楊健興：世衞去中國都係去武漢街市調查

記協主席楊健興認為，如平機會公開聲明中沒有提及武漢肺炎，可不滿傳媒錯誤引述需作更正，但如傳媒是談及目前肺炎情況而寫武漢肺炎，則不應被視為「污名化」，因相關詞語已是約定俗成，「好多人都講緊而唔覺得有咩問題，亦唔係冇事實根據，世衞去中國都係去武漢嘅街市調查」。

他又認為如平機會認為武漢肺炎一詞違反任何平機會條例，應說明清楚，另外如發現傳媒或官員使用「日本腦炎」、「伊波拉病毒」和「非洲豬瘟」等字眼，該會都應譴責其「污名化」，否則就等同雙重標準。

港大微生物學系講座教授袁國勇與名譽助理教授龍振邦去年3月在《明報》刊登一篇《大流行緣起武漢●十七年教訓盡忘》的評論文章，因指出「武漢新冠狀病毒乃中國人劣質文化之產物」， 遭網民炮轟，更形容他是「港獨分子」，最終二人撤回有關文章。另外自去年12月政府疫情記者會，每當有記者在提問中提及「武肺」，都會遭主持「提醒」，指世衞已將新病毒命名為「2019冠狀病毒病」。

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！