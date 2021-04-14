【本報訊】去年6.12反修例示威一周年，網民號召在多區聚集，當晚旺角有人聚集及唱《願榮光歸香港》。60歲退休公務員被指帶頭叫「支持香港警察」，現場有人和應「吞槍自殺」等口號，被控在公眾地方擾亂秩序罪。他昨認罪，求情指過去26年服務市民，定罪或面臨失去退休金。裁判官指，被告說話令現場氣氛緊張，並有領導角色，不能忽略引發暴力的風險，判他即時入獄40日。

被告陶永祥（60歲）報稱退休人士。他承認去年6月12日在旺角奶路臣街與彌敦道交界旺角港鐵站E1出口外作出喧嘩或擾亂秩序的行為，意圖使他人破壞社會安寧。

官：或引發暴力

辯方求情指被告已感後悔。被告親撰的求情信中透露擔任公僕26年，工作需到處奔波導致患靜脈曲張，但無損工作熱誠，去年才退休。被告兩女兒的求情信指一家住深水埗，平時多經過案發地方，父親過去積累了些情緒，衝動下犯案，事發後父親失眠，不敢踏足旺角。

主任裁判官徐綺薇指判刑須考慮其行為及身處環境，當晚旺角人群與警對峙，被告說話令現場氣氛更緊張，並有領導角色，法庭不能忽略事件引發暴力的風險。雖然被告以往奉公守法，事發後寢食難安，面臨失去退休金，但法庭認為須判即時監禁，以60日為起點，認罪後判入獄40日。

案情指當晚約8時上址有人聚集唱歌叫口號，被告先後四次帶領叫口號，先舉起拳頭高呼「支持香港警察」，其他人和應「吞槍自殺」；被告又高呼「好仔唔當差」，其他人和應「當差正仆街」。案情指被告帶頭侮辱警方、無視警告，令群眾加入叫囂，又有人扮狗吠等，故警方作出拘捕。

案件編號：WKCC4270/20