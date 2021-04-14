【本報訊】本報報道童軍總會涉違限聚令辦高層榮休百人宴會後，民政事務總署表示會跟進調查，考慮對參與者採取法律行動，包括通緝或檢控。當事人、前九龍副總監余煥懷（圖）事隔多日後首度開腔回應，稱對署方調查不知情，形容當晚只是「嗰幾個圍內坐埋一齊食吓飯」，又稱不知道現場圍數，反指本報「渲染得大過頭」。童軍總會表示會配合調查。

「你哋渲染得大過頭」

尖沙嘴香港童軍中心8樓「粵品匯」上周六筵開34席，為童軍總會前九龍地域副地域總監（常務）余煥懷辦榮休晚宴，過百人參加，涉違反宴會活動人數不逾20人的規定。本報當晚曾致電余，惟余未有回應即收線。

事隔多日，記者昨再致電余，他終開腔回應，稱不知民政事務總署正調查事件，「如果佢搵我，我都會主動聯絡嘅」。

余承認當晚曾在香港童軍中心8樓用餐，但稱無違反宴會的防疫規定，「只係我退休，幾廿年，開頭諗住啲兄弟同我做個Party，但係限聚令問題，冇搞到，咩儀式都冇，致謝紀念品又冇，嗰幾個圍內坐埋一齊食吓飯咋嘛」。

余更指摘「你哋（《蘋果》）渲染得大過頭啫」。惟當記者指當晚有34圍，更有清晰座位安排紀錄，余即辯稱，「幾多圍我唔知，我自己幾個朋友食飯啫」。

民政事務總署昨回應不會評論個別個案，亦不便透露個別個案的具體跟進詳情。