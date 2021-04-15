社民連主席黃浩銘、行委陳皓桓、支聯會副主席鄒幸彤、常委徐漢光4人，今早趁港府舉行「全民國家安全教育日2021」開幕禮到灣仔會展外抗議。其間警方大為緊張，出動3輛警車在場駐守，更派逾30名軍裝警員到場監視，又仔細對4人搜身和檢查身份證，再安排4人在會展對面馬路，完全看不到任何到場嘉賓的位置示威。

4人手持「沒有民主人權 沒有國家安全」橫額，由灣仔家計會前往會展示威，沿途高喊「廢除國安惡法 釋放所有政治犯」、「結束中共專政 全國實行普選」、「人民大於國家 人民高於政權」等口號。警方則全程派人包圍拍攝，甚至一度阻止記者在4人前方拍攝，並要求散開。陳皓桓批評警方「（遊行時）遮住我哋橫額、推開啲記者」，指以往可於會展門口示威，「（而家）去到咁遠，我哋唔係向警察示威啊！」陳又指，「林鄭都話社會已經回復秩序，做咩要咁驚4個人呢？」

聯合聲明直斥「國家安全」實為「中共安全」

黃浩銘宣讀社民連和支聯會的聯合聲明，指《國安法》在港實施以來有近百港人被捕，47名民主派亦因參與初選被控，至今仍有30多人被還柙，政府亦以《刑事罪行條例》中的「煽動罪」，對網台主持以言入罪，不少民主派亦因參與和平遊行而被控「未經批准集結」。

聲明又指，《國安法》在港推行前，中共政治局常委韓正指該法「只針對少數人」，但現實是跨黨派的民主派人士遭大肆搜捕，年長和年青的政治領袖盡數入獄，或因《國安法》的保釋條件重重設限，社會大眾因擔心觸及《國安法》紅線而敢怒不敢言，質疑「如果人民表達空間嚴重收窄，所謂『人民安全』從何談起？」並批評所謂「國家安全」實乃「中共安全」、「權貴安全」。

鄒幸彤批政權攬炒香港

鄒幸彤受訪時指，今日是首次由港府主辦國家安全教育日，亦是香港史上首次出現有黨國教育主旋律的日子，故覺得有責任向港人指出，甚麼是政權口中的「國家安全」，「要教育應該我哋一齊去教育，唔應該政權主導晒所有對國家安全嘅教育」。

她又形容，《國安法》實施後，「簡直就係政權喺度攬炒緊香港，拖冧晒香港所有人權自由嘅保障」，令港人可因參選被捕、大量港人被迫流亡和移民、連呼籲人投白票亦屬犯法，「呢啲嘢都係拜《國安法》所賜」。

對於今年六四安排，鄒幸彤坦言會有擔心，但支聯會常委會堅持在維園點起悼念六四死難者的燭光，認為這屬於每個香港人的自由和權利。她又形容，六四事件就是國家安全的「最佳教育」，「中共可以為『國家安全』去到邊？就係去到殺人囉！所以喺面對《國安法》的今日，我哋更加要記住六四，記住政權係點樣利用『國家安全』作為藉口，去做一切嘅打壓。」

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