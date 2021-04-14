【本報訊】政府推出「疫苗氣泡」強迫市民接種武肺疫苗，惟疫苗事故不斷，出了事又隱瞞。本港兩名32歲孕婦接種復必泰疫苗後流產，衞生署早於上周四知悉事件，但一直未有主動公佈。翻查資料，本港衞生署與世界衞生組織針對孕婦應否注射復必泰的指引並不一致。有婦產科專科醫生不建議孕婦打針，若女性打針前曾作無避孕性行為，應先驗孕。

一名32歲女子本月10日驗孕呈陽性結果，但翌日發現下體出血、下腹痛並排出胎兒，遂到瑪麗醫院急症室求醫，胎兒同日證實死亡。醫管局評估胎兒重量，估計胎齡大約為23至24周，衞生署指，該女子本月8日、即流產前三日，在聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間並沒有不適紀錄。據了解，事主是一位少數族裔人士，因沒做過產前檢查，當局正向事主查詢，其接種前是否知道自己懷孕。女子目前情況穩定。

另一名32歲流產孕婦3月25日驗孕呈陽性結果，31日因下體出血到伊利沙伯醫院急症室求醫，檢查後診斷為流產。該女子3月23日、即流產前八日到彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗，接種後逗留在接種中心觀察期間無不適紀錄。該女子已出院。

衞生署分別本月12日及8日接獲醫管局呈報事件，但一直無公佈，至昨晚多間傳媒引述消息報道後署方始出稿回應，涉嫌隱瞞。署方稱以上兩宗個案目前均未有證據顯示與疫苗接種有關。

瑜伽導師及YouTuber、31歲的林芊妤（Coffee）亦曾於3月23日接種復必泰疫苗，4月初在社交網站透露不幸流產。她接受本報查詢時表示，曾向醫生了解兩者是否有關，「問過醫生關唔關事，佢都答唔到，話可以好多因素」。

世衞籲懷孕勿接種 港指引未跟隨

接連有孕婦打針後流產，但政府疫苗接種計劃的指引僅列明懷孕期婦女不應接種科興疫苗，對復必泰立場較含糊，僅稱一般情況下，懷孕期間接種新冠疫苗不是常規建議；反觀世衞針對復必泰的指引清楚表明因沒有足夠數據，目前不建議孕婦接種。

婦產科專科醫生靳嘉仁稱絕不建議孕婦打武肺疫苗，「孕婦數據唔夠，所以我哋覺得佢唔夠安全」，武肺疫苗「喺普遍人群數據都唔足夠」，無法證明其對孕婦安全。他呼籲孕婦有意接種前須諮詢醫生及衡量風險，並建議若打針前曾進行無避孕性行為的女士，最好先以驗血方式驗孕。

截至昨日，本港累計接種約95.1萬劑武肺疫苗。前日共十宗打針後送院個案，其中九人已出院，一人留院觀察，該44歲女子於聖保祿醫院社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後呼吸急促，送往律敦治醫院，情況穩定。