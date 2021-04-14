自新冠疫情在香港爆發以來，食衞局一直是傳媒的狙擊目標。過去一年，由戴口罩、封關政策到封區措施，食衞局的施政完全無法說服市民。近月推出疫苗接種計劃，毫無意外，同樣難以服眾，導致香港進退維谷。

有關抗疫手法、接種疫苗的爭議，當然不獨在香港發生，正積極推行大型疫苗接種計劃的英國也不例外。近來在英國熱議的，莫過於阿斯利康疫苗。皆因早前英國藥物及保健產品管理局（MHRA）發表關於接種者出現罕見血栓的調查報告，英國副首席醫療官Jonathan Van-Tam表示雖無法證明牛津疫苗會導致血栓，惟兩者之間有聯繫趨勢，故決定不會讓30歲以下人士接種。重點是，Van-Tam強調疫苗接種計劃取得成功的同時，亦需要不時根據事實修正方向，而所謂的事實，就是其在記者會上展示的客觀科學數據，英國民眾自然信服。

政府硬銷弄巧成拙

在香港，政府、建制陣營及其傳媒卻刻意將接種何種疫苗與「愛國愛港」掛鈎，嚴重忽略客觀科學數據，政府甚至不惜修改門檻，以遷就尚未有第三期數據的科興疫苗，結果自然弄巧成拙，事後無論食衞局官員如何推銷，也難以消除公眾疑慮，造成存貨一堆，貽笑大方。

當大大小小政策都要與「愛國愛港」政治掛鈎，政策推手自然也要先紅而後專，表面上政府大權在握，「球證旁證技術委員主辦協辦，所有單位都是自己人」，但客觀效果卻是政策倡議難言成效。以一些反對「適切規管」新型煙草產品的親中反煙組織為例，他們喊喊保障市民健康口號自然無可厚非，但缺乏相關公共衞生、科研、控煙、社會經濟學等專業知識，亦毫無政策制訂經驗可言，就難免只能抱着道德高地流於空談。寧願本港64萬名煙民繼續吸食傳統煙，也不讓傳統煙煙民有相對減害的選擇。此舉不但有違科學界的科研數據，更與國際主流對新型煙草產品的監管方針大有出入。

說來諷刺，身處為官之道在於鬥紅的年代，連中國政府都已表態將規管新型煙草產品，設立科研中心對相關產品展開研究，認可部份新型產品相比傳統香煙有明顯減害作用。食衞局一眾庸官、「紅底」道德衞士卻大唱反調，一直以刀切形式處理問題，豈不是「不聽黨話，不跟黨走」？難怪連一向離地的建制派亦一致對政府的全禁方案口誅筆伐。

說到底，任何牽涉到公共衞生的政策，政府均應以科學實證為本，持開放態度進行公眾諮詢，凝聚社會共識。否則，有明顯既定立場，再委任紅而不專人士為棋子，時時政治凌駕科學，就算最後成功強行通過法案，代價就是市民對政策失去信任，屆時社會大眾陽奉陰違，消極應對，政府要付出的管治代價，只會更大。

顧書維

自由撰稿人