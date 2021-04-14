政權為防市民投大量白票宣洩對北京閹割香港選舉的不滿，決定立法規管「煽惑」他人投白票甚至不投票的行為，違法者最高囚3年。《蘋果》在政府宣佈立法規管投白票前，委託香港民意研究所進行民調，結果顯示三分一受訪者表明，下次選舉投白票機會大，民主派支持者中比例更高達61%，有學者認為，北京修改香港選制，打擊港人投票意欲，港人已認為選舉已失意義，故或透過投白票表達反感。

《蘋果》委託的調查於4月7日至9日進行，成功訪問1,011位18歲或以上操粵語的香港居民。民調先詢問市民在2019年區選的投票立場，以區分受訪者的政治傾向，然後再詢問受訪者：「全國人大通過完善香港選舉制度後，你有多大機會喺下次立法會選舉中投票？」結果顯示，42%選民稱再投票的機會大，40%市民指再投票的機會細。民主派包括本土派支持者中，則有58%表明再投票的機會細，表示機會大的只餘30%。

僅1%受訪者稱上次區選曾投白票廢票

無論受訪者稱會否再投票，調查也會詢問受訪者，如果下次再去投票，有多大機會投白票或廢票？33%受訪者表示「機會大」，稱投白票或廢票「機會細」的受訪者為48%，即不足一半人；表示「一半半」則不足一成。今次調查中，只有1%受訪者稱，在2019年區選中投了白票或廢票。

根據數據，在2019年的區議會選舉中，因每一選區均有民主派與建制派競爭，全港選民也可投票之下，高達294萬人投票，投票率達71.23%，投廢票、投白票的人數為12,097人，比率僅佔0.41%。

僅11%建制派支持者稱投白票機會大

不同政治光譜表達投白票的意向，有明顯分野。61%屬民主派包括本土派的支持者稱投白票的機會大。中間派或沒有政治傾向的受訪者稱投白票機會大的則佔21%。建制派支持者稱投白票機會大的只有11%。

交叉分析則顯示，稱下次選舉中投白票機會大的三分一受訪者，在先回應「下次選舉有幾大機會再投票」的提問中，有約一半表明，下次選舉再投票的機會是細。

鍾劍華質疑規管鼓吹投白票行為純基於政治考量

高達逾六成傾向支持民主派的市民，表明下次投白票機會大，香港民意研究所副行政總裁鍾劍華分析指，這反映北京修改香港選舉制度，令大部份追求民主、公平選舉制度的人士，感覺選舉已失去意義，故寧投白票：「泛民主派人士（投白票或廢票是）對扭曲選舉制度表達抗議……反映佢哋已經唔再寄望選舉可以產生佢哋意圖去追尋嘅選舉結果 ，（投白票）係去追尋喺選舉過程期間，表達一種極之大嘅不滿或反感。」

為防白票變成對政府的不滿票，甚或出現白票數目多於當選者得票的尷尬局面，政府宣佈，將煽惑他人不投票、投白票或投廢票等定為刑事罪行，最高可判囚三年，鍾劍華質疑政府規管鼓吹投白票的行為，純粹基於政治考量：「如果我叫你支持『愛國者』、支持民建聯，咁算唔算係鼓吹？」

-----------------------------

蘋果初心不變！26周年「撐蘋果Tee」預售：

你的優惠訂購（海外訂購按此）

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！