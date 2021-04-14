【本報訊】九龍灣啟德郵輪碼頭附近一個地盤昨發生奪命意外，中年工人吊運600公斤重鐵板時，綑紮鐵板的鐵鏈突然鬆脫墮下擊中工人，工人當場昏迷，急送觀塘聯合醫院搶救終告不治。據悉，死者昨天首次到肇事地盤開工，其患癌八旬母親當時亦留醫聯合醫院，家人擔心她不堪打擊事後隱瞞死訊，兩母子雖同處同一醫院，卻是天人永隔，教人心酸。

病母未接噩耗

54歲死者梁嘉健，與51歲妻子育有12歲獨子，居於九龍城龍崗道一唐樓單位。據知死者侍母至孝，早前得知母親患上胃癌，花盡積蓄為看私家醫生化驗，據知近月發現癌細胞擴散至肺部及淋巴，因病情惡化，日前入住聯合醫院治療。據悉，梁任職地盤吊運工多年，日薪1,400元，是家庭經濟支柱，妻子為家庭主婦，全力照顧讀中一的兒子。

昨午2時許，梁在啟德郵輪碼頭一地盤用貨車吊臂，吊起六塊各約一米乘三米、厚0.2米、重600公斤的鐵板期間，綑綁鐵板的鐵鏈鬆脫，鐵板墮下，梁走避不及被擊中，由貨車上跌落地面奄奄一息，其他工人大驚報警，梁送院搶救無效。家人擔心梁母年事已高，無法承受喪子之痛，雖與兒子同處聯合醫院亦沒告知，故她不知兒子已離世。

涉事地盤為新鴻基地產負責，死者昨天第一次安排到上址開工，不料即遇上意外喪命。消息稱，死者生前心地善良，是佛教徒，常參予義工活動，親友感到難過。勞工處指正調查意外。

「蘋果日報慈善基金」將派發兩萬元緊急援助金予「梁嘉健遺屬」應急。「梁嘉健遺屬」暖流之友編號：C4729

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