本港武漢肺炎疫情逐步緩和，惟外地輸入個案仍然不絕，當中不少更屬變種病毒個案，多涉及菲律賓和印尼外傭。由於變種病毒更抗疫苗和更易傳播，多名專家早前要求政府禁菲律賓和印尼等地航班來港，嚴防變種病毒攻港。政府即日起會進一步收緊2項航班「熔斷」機制指標，同時新增1項「熔斷」準則。

食物及衞生局副局長徐德義在疫情記者會表示，2項收緊的準則包括：如同一班抵港民航客機上，有3名或以上乘客經抵港檢測確診；或同一家航空公司7日內在同一地點抵港的2班民航機上，各有2名或以上乘客經抵港檢測確診，衞生署即會引用機制，禁止相關航空公司在同一地點抵港的民航客機着陸香港，為期14天。

至於新增的1項準則，就是如在同一地區抵港的所有民航客機，不論哪間航空公司，如在7日內共有5名或以上乘客，經抵港檢測確診及帶有N501Y變種病毒株，當局亦會禁止所有從該地區來港的民航客機着陸香港，同樣為期14天。

稱防疫措施有效 不能鬆懈

徐表示，本港最近2周新增的個案達145宗，當中115宗屬輸入個案，亦即8成新增個案均從外地輸入，比起3月的6成7增加不少。徐指出，大部份個案均在機場檢測或強制檢疫期間確診，證明目前就高風險地區抵港旅客所採取的防控措施，如旅客抵港後檢測待行、由專車送往指定酒店接受強制檢疫等，均可有效阻截病毒進入社區，故在全球疫情嚴峻的環境下，相關入境防控措施不能鬆懈。

食衞局局長陳肇始日前已表示，近期輸入個案佔本港感染數字一定比例，並多驗出變種病毒，故必須嚴防海外情況威脅本港防疫的努力，盡力做到「零滲透」。她指，現時民航熔斷機制下，若航班有多名乘客或機組人員確診，將暫停該航空公司相關航線14天。

冇正面回應「後知後覺」指控

當局遲遲才宣佈收緊航班熔斷機制，惟眾多專家已一早於輸入個案頻增時提出建議，被問到政府是否後知後覺，徐德義則不斷「遊花園」，強調政府已於去年12月起加強不同防止輸入個案的措施，又指社區沒有發現變種病毒株個案，已可證明措施有效。香港去年一刀切禁止英國航班抵港，但今次收緊卻姍姍來遲，面對被斥雙重標準，徐僅指當局是經詳細考慮後才收緊機制，「我哋覺得唔可以太長太廣泛用到呢個措施」，故於平衡各方面的需要及風險後，最終才決定收緊機制。

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