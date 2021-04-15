中五男生「健仔」曾志健前年10月1日在荃灣遭警員實彈射傷，連同另外6名男女被警方拘控以暴動罪。其中三男一女否認參與暴動及縱火罪，案件早前在區域法院審結。法官練錦鴻今裁決指，部份被告的衣著和示威者相同，儼如制服一般，他們應知道以如此衣著身處現場，會助長暴力示威者氣焰；另外，有被告遭警員制服後高叫「光復香港」口號、自己的姓名以及身份證號碼，印證他有意參與暴動，裁定四名被告均罪成。

練官押後案件至5月5日，待索閱被告的背景報告後始作判刑，其間四名被告須悉數還押。多名被告親友聞判後均抽泣。

本案原有七名被告，控方早前將「健仔」曾志健（18歲）及邱宏達（27歲，理工大學博士生）分案審理。另外五名被告則為清潔工陳珩（40歲）、VTC一年級學生陳金國（20歲）、程式員李振文（26歲）、VTC三年級學生馮清華（22歲）、香港專上學院二年級學生郭小琴（23歲）。控罪指被告在荃灣海壩街一帶和他人參與暴動。其中馮早前沒有上庭應訊，遭法庭頒令拘捕。

三名男被告陳珩、陳金國和李振文均不爭議現場有暴動，但爭議他們有否參與其中。至於女被告郭小琴則質疑現場只是非法集結，並非暴動，並指現場衝突一度有緩和迹象，但控方沒有清楚指出現場的非法集結在何時演變成暴動，又在何時從暴動演變回非法集結。

辯方亦指，由示威者設置路障到警方發射催淚彈，現場只是出現膠著狀態，控方沒有證據顯示示威者有共同決心行使暴力。

法官引用上訴庭就暴動案頒下的最新判詞

練官於裁決時表示，上訴庭曾指出非法集結和暴動都有高度流動性，參與者有不同角色，不必身處現場才能犯案。

練官亦指，辯方將現場的暴力事件個別處理，卻沒有提及示威者無視警方警告、向警方投擲磚頭及汽油彈等物、築起三層遮陣、在警方攻勢稍緩時將雜物推前、高叫「一二一二」以協調動作等行為，無助了解事實，亦不足以讓人全面了解整件事，質疑辯方說法猶如瞎子摸象，有誤導之嫌。

練官續稱，有警員於審訊時供稱現場有約100人聚集，另有警員則供稱現場有200至300人，不過是各警員肩負不同任務，亦身處不同位置。練官又指，毋須就示威者人數作事實判斷，只須籠統地判斷當時有約200人在場集結，人數已超越法例所能容許。而示威者有共同意志，將路障逼向警方，令警員無法執勤。

練官認為現場發生的不是個別暴力事件，而是示威者有共同意志擾亂秩序，令他人合理地相信社會安寧會被破壞，而且現場社會安寧也已經被破壞。

首被告陳珩在警誡會面下起初稱擁有紅十字會證書，當天打算到現場進行急救工作，但其後又表示前往用膳期間途徑現場。練官質疑首被告前言不對後語，不接納他在會面期間的說法。

練官又指，片段顯示一名手持藍色摺傘人士身處示威者前線，推路障、持磚狀物與縱火，而那人手持的藍色雨傘和其他雨傘不同，衣著也與首被告一樣，首被告被捕時間也與持摺傘者跑入內街以及警方推進的時間脗合，認為兩者是同一人，裁定他暴動及縱火罪成。

指被告在場參與有意助長暴力示威者氣焰

至於次被告陳金國，有警員供稱除了目擊他逃去外，沒有看見次被告作出其他行為。控方則指，次被告在警方推進期間一度打算逃跑，遭警員制服後曾高叫「光復香港」口號，又向傳媒鏡頭喊叫個人姓名和身份證號碼。練官指稱，此舉印證次被告有心參與暴動，並自認參與其中是理直氣壯，表達對執法人員的不信任。

練官續指，次被告不可能只為了見證歷史時刻才留在現場，亦不可能無意參與暴動。練官又指，次被告身處示威前線，其衣著也與示威者相同；如果他只是湊熱鬧，不可能帶備頭盔、口罩和眼罩等物品。況且警方已多次警吿現場聚集屬於違法，可見次被告有意識地留在現場，參與抗爭，而次被告所喊口號也和時下流行的相符。

至於第三被告李振文和第五被告郭小琴，控方亦沒有直接證據指稱他們在場做了甚麼。惟練官裁決指，第二、第三和第五被告應知道他們的裝備會助長示威者氣焰，協助他們參與暴動，也令警方相信示威者人多勢眾，案中也沒有證據證明三人為了見證歷史時刻才留在現場。

練官也認為，常人若然發現身處險境，除非他們有特別任務或不可離開的理由，否認應當盡快離開，惟案中沒證據顯示三名被告當時具備相關理據。

練官裁定，雖然沒有直接證據顯示次被告曾作出投擲磚頭或汽油彈等行為，但他和第三及第五被告都有意助長暴力示威者的氣焰，裁定三人暴動罪成。

【案件編號：DCCC868/19】

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