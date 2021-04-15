閹割香港選制的本地立法的綜合法例進入立法階段，雖然建制派不斷指立法會不是要搞「清一色」，揚言說歡迎，甚至聲稱會提名給民主派參選，政協常委唐英年更主動向傳媒指，不希望立法會日後沒有任何民主派聲音。但民主黨指，建制派一方面「口鬆」說歡迎民主派參選，政權又一方面把選舉空間大幅收緊，令人難以理解其道理。民協署理主席楊彧也表示，要民協卑躬屈膝參與這場由建制派自訂遊戲規則的選舉，機會已是微乎其微。

全國政協常委唐英年今日（15日）主動向傳媒宣稱，不希望將來立法會變成「清一色」，沒有任何民主派的聲音，認為這並非一個健康的情況。對於有民調顯示，高達逾六成選民表明下次選舉將投白票，唐英年冀市民善用選票及公民權利，充份發揮「代議政制和民主精神」。

對於唐英年「不希望立法會沒有民主派聲音」，民主黨主席羅健熙直言有關說法有點可笑，他直指現時針對選委會和立法會選舉的本地立法，其框架「整得好死」，民主派參選的空間大幅收窄，日後爭取提名更見艱難，然後政府又將鼓吹投白票刑事化，令選民尤其反感，同一時間建制派又出來說「議會不是要搞清一色」，甚至會提名民主派參選：「口就講到咁鬆，但就（選舉空間）set得咁死，我真係好難理解佢哋講嘅嘢同做嘅嘢。」

楊彧：卑躬屈膝參選機會微乎其微

《蘋果》委託香港民意研究所進行的民調顯示，61%選民表示未來即使有選舉，也很大機會投白票。面對制度收緊、選民心灰意冷，民主派會否參選陷入困難選擇，羅健熙指，該黨不能只是單純回應「選或者唔選」的問題，而是抉擇後的路如何走下去的長遠問題：「如果選，但你點樣同選民解釋入到去議會嘅作用呢？如果唔再選，日後嘅整個運動點樣走落去，係咪就係只係靠黃圈或者地區網絡就算？」

然則「不選一屆」是否可以考慮？羅健熙指，這或會步新加坡後塵，建制派以後便會全面佔據議會，民主派或將永遠不能再進入議會，或只有寥寥幾席。

民協署理主席楊彧則指，其實市民已有感議會平台已沒有影響力，唐英年還叫民主派參選，彷彿是活在另一個時空，「啱啱（政府）先至整咗個咁嘅遊戲規則，令到大部份人已對選舉制度心死，然後有人叫你『一齊嚟玩吖，都幾好玩㗎』，如果要民協卑躬屈膝嚟參選，我想話機會已經係微乎其微。佢係想我哋入去做花瓶，同佢做呢場騷」。

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