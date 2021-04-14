【本報訊】示威者前年9月在旺角警署外縱火堵路，年輕女咖啡師在現場附近一輛私家車上遇警截查，被指在警員盤問下聲稱「頭先喺旺角警署出面X完差人，見到差人出嚟，驚咪走」，警方其後在她的背囊內搜出雷射筆。女咖啡師早前受審後被裁定兩項縱火及一項暴動罪成，法官姚勳智昨判她入獄四年半。被告男友散庭後大叫「好快過，我哋出嚟結婚！」被告含淚點頭回應，其父亦哭着大叫：「政府無良呀！殘害青年呀！」被告被押入囚室後亦傳出哭聲，旁聽支持者紛紛上前安慰男友及父親，庭內一片愁雲慘霧。

被告蕭樂婷（27歲）的父親昨在法院大樓外坐下傷心痛哭，被告男友在旁搭肩膊安慰。散庭時，旁聽人士大叫「保重手足！四年半好快過」，男友則站起來大叫「好快過，等你出嚟我哋結婚！」

父哭訴政府無良殘害青年

被告父親則嚎哭，邊傷心流淚邊叫「政府無良呀！殘害青年呀！佢係家庭支柱，我靠晒佢㗎！」並與女兒男友抱頭痛哭。其他旁聽人士亦忍不住落淚，安慰蕭父「佢頂得住嘅！」

辯方昨求情指被告患有抑鬱和焦慮症，影響她對事物的判斷力，並令她較容易衝動，需長期覆診。28封親友求情信指被告有愛心、工作勤奮及樂於助人。辯方指，被告對事件已感後悔；當晚事件並非經過周詳計劃，不屬大規模，被告亦非擔當領導角色，示威者沒有衝擊警方防線或投擲汽油彈，而被告涉及的兩次縱火亦很快被救熄。

區域法院法官姚勳智判刑時，接納事件非經詳細計劃，但指現場當日有近100人聚集，部份人手持磚頭，亦有人以雷射筆向警員照射光束，警方多次發出警告。太子道西發生兩次縱火，被告有份以樹枝和紙皮助燃，對在場人士可造成非常嚴重的傷害，而且道路交通受阻，被告參與情節嚴重，火種可隨時對在場人士造成危險。姚官對暴動罪採納五年監禁作量刑起點，縱火則以四年半，考慮被告對案情無重大爭議，節省時間，量刑下調半年，全部控罪同期執行，總刑期四年半。

被告上月被裁定前年9月22日晚上，在旺角太子道西與彌敦道交界用火損毀他人財物及參與暴動，共三罪罪成。姚官早前裁決時指，縱火女子雖蒙面，但對比公開片段及被告被捕後照片，兩者的金色馬尾、眼鏡、身形、白波鞋、頸後紋身圖案皆一模一樣，肯定片中縱火者是被告。至於被告管有的雷射筆，姚官指未能證明唯一意圖是用作傷人，裁定在公眾地方管有攻擊性武器罪名不成立。被告當日步入囚室前大叫：「幫我照顧阿爸！」

案件編號：DCCC334/20