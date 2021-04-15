政府按旅遊業界要求撥款1.52億元推出「旅遊業疫苗中心行政支援計劃」，在24間社區疫苗接種中心開設1,738個臨時空缺，為期5個月。5月1日起分接種中心主任、助理主任以及登記員三類職位返工。其中登記員一職今日起一連3天在尖沙嘴金域假日酒店面試，成功獲聘將於下周一（19日）或之前接到通知。但有多名已申請空缺的從業員指不獲派面試機會，質疑計劃黑箱作業。

在中型旅行社工作的陳先生（化名）指，臨時空缺開放登記時反應熱烈，身邊認識的數十名同行都有登記，然而全部無面試通知，他指行內流傳某些公司員工優先獲得面試，甚至有行家未面試已知道哪一個中心滿額，可改選另一中心有熟人「照住」更易獲聘。他坦言知道太多人登記會分薄聘用機會，大家都抱住中六合彩心態登記，但不忿計劃做法欠透明度，「好多人send咗apply但連面試機會都冇，你一早講明太多人申請要抽籤都好吖！」

在連鎖旅行社工作的方先生亦指，計劃本月7日起接受報名時已立即登記，未料完全無回音。他指今日已開始面試但他仍未收到通知，相信未來2天都「冇得in（面試）」；他身邊已登記的同事亦無一人獲面試機會。他又指，行內流傳臨時職位內定，其中沙田疫苗中心傳出由同一所旅行社員工包攬該中心所有空缺，質疑做法不公平。有今日到場面試的應徵者亦表示，數名朋友一起登記僅她一人獲面試機會。

秘書胡景豪：1旅社不能包攬1中心所有空缺

「旅遊業疫苗中心行政支援計劃」日前公佈有8,875人申請，爭1,738個空缺，涵蓋46個接種中心主任、92個副主任及1,600個登記員。

該計劃秘書胡景豪回應指，明白報名十分踴躍，但僧多粥少下已盡量平衡各方需求，計劃內容公開透明，應徵時已列明條件，例如登記員需要具一定年資和經驗，計劃的執事和特邀委員視乎履歷篩選出面試名單，面試者需來自不同行業和達一定比例，再從中選出每個中心90人面試，最終聘請69個登記員。

他強調一定不會出現一間旅行社包攬一間疫苗中心所有空缺，因每個中心的員工都必須至少來自8個不同僱主、符合一定行業比例，例如酒店業、旅行社、旅巴司機等。

他指疫苗中心主任和副主任已經完成聘請，今日總共面試約600人，面試明天和後天繼續，獲聘者預料下周一前會收到通知。

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