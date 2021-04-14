有關「完善選舉制度」，細節出來了，香港人早已心如止水，還有甚麼好說的？就談談有甚麼未臻完善的地方。

政府準備修訂法例，禁止任何人在選舉期間「煽惑」他人不投票、投白票或廢票。這點有一重大邏輯謬誤，現行法例投白票廢票不犯法，為何鼓動人做一些不犯法的事而他又自願去做，卻會變成犯法？只恨特區政府未有好好向香港人解釋，我們國家強大了，已發展了一套完善的中國邏輯，新的思維方式早已超越西方的一套邏輯，這點要年年講月月講，並把「中國邏輯」滲入數學教室，成為中小學課程一部份。

不過，特區政府煽惑力一向強大，諸位忠誠高官看來將會推動300萬人排隊投白票，主子顏面何存？為免夜長夢多，特區政府應徹底修例，強制投票，直接規定不准投白票及廢票，並增設「驗票師」，於票站直接關心你的投票取向，達致北韓追求百分百支持度的民主大業。

便利內地港人投票的陰招暫時不做了，這是合理的，你怎能保證幾十萬內地港人一定支持中央的選擇？況且在一個中國之下，內地香港人有票投，14億同胞只能眼睜睜看着香港人投票，簡直是製造「種族內仇恨」，想煽動叛亂乎？現在做法聰明多了，由權貴親自開闢選委會新界別「內地港人團體」，再由權貴親自挑選獲寵幸的組織，政治上又多重保障，皆大歡喜。

不過名單上的新貴，卻包括了一些香港人孤陋寡聞的愛國治港者，例如「廣州花都區在花港人聯誼會」或「佛山禪城區港人交流會」，成何體統？很多聯誼會、交流會、棋會、夜總會、俱樂部、美容院、足浴場，都是香港人聯誼交際之地，豈能只含少數幾個，理應全部包括，增強廣泛代表性。

然而，在制訂團體名單時，特區高官辦事不力，迅即就有記者發現，部份新貴團體，竟然是新成立的，違反早前人大修改規則，團體要註冊滿三年才有資格登記為選委會選民的規定。這個規定，DQ了早前新成立的眾多新工會的選民資格，現在愛國團體卻不受限制，明顯雙重標準。自打嘴巴不要緊，搬龍門從來是拿手好戲，法例可以修訂，只要規定任何團體的選委會選民資格，由中央全權決定，中央說了算，一勞永逸，不須假惺惺甚麼三年不三年。

程序公義倒落海

當各位升斗市民，盯着這個看來完全與自己無關的選舉，往日兩票被剝奪剩一票，卻有些特權分子一人可以投40多人；又或看着自己所屬的專業團體被排擠、被溝淡、被篩走，已成為九等公民，不要傷心氣餒，直選議席，皇恩浩蕩，還有廿席直選給你投一票。愛國官員看來念念不忘，似乎特別眷戀曾經被稱為抗爭「首都」的沙田，硬要重劃選區界線，把自成一體的完整沙田分成東西兩截，插桅杆街成為沙田分裂的斷層。官員們的苦心你不知，以後這條「沙田三八線」與「新時代界限街」，遊人湧至打卡，將成為社區新景點。

今次政制及內地事務局重劃選區，推翻選管會決定之快，也值得嘉許。往日選民資格、選區劃分，關乎選舉公平、公眾利益，也涉社區地域是否完整，要謹慎諮詢，望得到共識，確保公平公正；今天高官們甩開包袱，甚麼程序公義、理性決策、公眾諮詢，各種殖民地時代留下的糟糠，全部倒落海。至於設立方便老弱傷殘投票的「關愛隊」，還只是不足一年前，獨立的選舉管理委員會認為沒有需要而否決建制派建議，今天政府一聲令下，話做就做，連獨立運作的選管會決定都DQ，撕毀所謂獨立公正的假面具，實在風流瀟灑，令人欽敬。

新時代愛國組織名單，最令本人釋懷舒暢的，正是香港記者協會，連同一眾新聞組織，縱使只得幾票，全部被剔出選委會及功能組別選民名單。作為業界一分子，實在感到光榮，頓覺清新寫意，想起了政府的禁毒宣傳：「遠離毒害，幸福永在。」

區家麟