香港選舉步入歷史，隨着全國人大修改香港選舉制度，特區政府周二（13日）公佈新選舉安排，日後選舉港人連呼籲投白票或不投票都會犯法。而越來越多港人移民的英國，將在5月6日舉行多個選舉，有在英港人組織近日呼籲持BNO的港人趁截止日前登記成為英國選民，以選票將港人聲音帶進英國議會，並在當地盡好公民責任。

駐英記者 李雨夢報道

周日（11日）下午，在英港人組織「英國港僑協會」舉辦了一場網上座談會，內容圍繞英國的選舉，向居英港人介紹將於5月6日舉行的選舉、英國政黨的概況、如何以選民身份投身英國公民社會等，並且呼籲持BNO港人登記做選民。一個多小時的網上座談會，儼如濃縮版本的公民教育課。

在英國政府為持BNO港人所特別制訂的歡迎小冊子中，提及BNO身份持有人將符合居住英國的英聯邦公民資格，並且享有投票權，換言之持有BNO人士在英國是合乎資格登記做選民。除英國港僑協會，另一BNO平權組織「Britons in Hong Kong」也製作了一系列文宣，向居英港人講解登記做選民的重要性。

英選民登記4.19截止

下月6日，英國將會舉行多個選舉，主要為地方選舉，包括倫敦市長、倫敦市議會在內的多個地區政府選舉，英格蘭及威爾斯警政專員、蘇格蘭議會、威爾斯議會選舉。英國的選民登記將於4月19日截止，故不少在英港人組織都紛紛呼籲持BNO港人趕在截止日前上網登記做選民。

鄭文傑：港人難得發聲機會

英國港僑協會創辦人鄭文傑表示，目前組織正進行的公民意識及投票權利教育很重要，他指在英國成為選民是港人可以難得發聲的機會，「作為英國海外公民呢一個身份，嚟到善用返公民嘅責任，我哋喺香港苦苦追求咗咁耐、一路念茲在茲想爭取嘅民主係咁遙遠，但山長水遠嚟到英國之後係可以實踐民主，呢樣嘢對香港人嚟講係好寶貴嘅功課。」

英國港僑協會成員之一的Julian Chan亦指，登記成為選民是盡公民責任非常重要的一部份，「嚟到英國，除咗係投身社會，亦都要了解當地唔同文化、歷史，同社區有互動交流，令香港人嚟到係會關心當地議題，亦都可以發聲」，他指選舉也是培養公民責任及關心社區事務的過程。

辦座談會簡介候選人資料地方選舉制度

除舉辦網上座談會，英國港僑協會亦打算製作一些候選人指南，為港人介紹倫敦、曼徹斯特等地的候選人資料，「簡介唔同候選人有關香港嘅立場、政綱，畀到香港嘅選民有清晰嘅對照，等佢哋自己衡量同選擇」。

Julian表示，對於登記成為英國選民一事，不少港人也有很實質性的問題向他們查詢，「佢哋都相當雀躍，例如會問點樣登記做選民，但地方選舉嘅制度都相當複雜，留意到好多人都覺得唔係咁易入門，我哋作為公民團體，就係想解釋畀唔同嘅人聽，花少少時間去研究，意識到除咗投票，未來甚至有機會可以參選」。

BNO港人抵英後便擁有選舉權，反觀香港的選舉制度已被扭曲至體無完膚，鄭文傑表示：「當然好開心（居英）香港人有呢個機會，但同時都唔好忘記有更多香港人未必有呢個機會，選擇留喺家鄉抗爭到最後一刻，甚至喺監獄，當見到兩邊有咁大差距時，係非常欷歔同傷感。」鄭認為，作為已抵英或將會抵英的離散港人，仍然可以選擇以手上的選票，把港人聲音帶到英國議會上，並思考如何在海外延續抗爭。

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