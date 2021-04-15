警方接獲線報，指油麻地一間夜總會無視防疫令，違規開門營業。警員監視發現夜總會職員帶顧客從後門入內，惟當警方要求進入時職員拒絕開門，最終警員強行進入，發現夜總會內連同職員在內共有70人。夜總會女經理向警方坦承因太久沒開門營業，「我都要搵食」，才會犯案。她今在九龍城法院承認違反防疫令等兩罪，被判入獄14日，罰款3,000元。

被告董雲鳳（64歲）被控兩罪，指她身為表列處所管理人，今年3月4日沒依防疫令（第599F章）關閉南京街6號的「天上人間夜總會」，以及阻撓獲授權人員執行職務。

案情指涉案夜總會事發時須依防疫令關閉，惟警方接獲線報指夜總會仍有開門營業。當晚11時警員到場監察，發現夜總會職員帶顧客從後門進入。警方現身要求入內檢查，惟職員拒絕開門，警員最終強行入內並執行搜查令。

警方調查發現夜總會內共有70人，當中33男23女分別在12間房內點食物及飲品，另外13人是夜總會職員。被告則承認自己是夜總會負責人。警員指上述70人涉嫌違反限聚令，向他們發出定額罰款通知書。

被告接受警誡下表示：「我都知夜總會唔開得嘅，但因為太耐冇開，我都要搵食；同埋我都知阿sir你哋嚟咗，當時我知自己犯法同埋好驚，所以咪唔開門囉。畀次機會啦阿sir，唔會有下次㗎喇。」

【案件編號：KCCC1087/21】

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